El futuro que le espera a Mestalla El templo del Valencia se unirá pronto a la lista de históricos estadios que ya no existen y que han dejado paso a otros emplazamientos como viviendas o parques, aunque la mayoría han levantado un heredero en el mismo lugar

Marc Escribano Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 00:59

El futuro de Mestalla, guste o no, está escrito ya. Los intentos romanticistas de salvar el patrimonio del Valencia —como el presentado por Libertad VCF— no son más que movimientos de cara a la galería, puesto que toda la operativa está ya puesta en marcha para que en 2027 el club blanquinegro haga su mudanza definitiva al Nou Mestalla, abandonando así los más de cien años de historia que tienen los cimientos de la Avenida de Suecia. Un paso necesario para que el club pueda avanzar hacia el futuro, en lo que la entidad traduce como la nueva fuente de ingresos que tiene que sacar adelante el proyecto, y quién sabe, si la puerta que abrirá la salida de Meriton y Peter Lim del Valencia.

Pero claro, el día que se lleve a cabo esa mudanza a la nueva casa del valencianismo, se dejará atrás un estadio repleto de historia que tiene un triste desenlace en el horizonte: la demolición. El club ya tiene en marcha el proceso de búsqueda de un comprador de la parcela del terreno donde se levanta actualmente Mestalla, aspirando a obtener unos 150 millones de euros por la pastilla. Ahí, en algún momento, entrarán las excavadoras y se llevará a cabo un momento doloroso para muchos, al ver como todos esos recuerdos se vienen abajo para dejar paso a un futuro diferente.

La idea, sobre el papel, es que en ese terreno se levanten viviendas, hoteles, oficinas y zonas verdes, creando una manzana futurista en plena Avenida de Aragón. Eso, cuando esté completado, añadirá al Valencia y a Mestalla a la lista de clubes y estadios que dejaron atrás sus templos para mudarse a una nueva casa. Unos tomaron la decisión de levantar a su heredero en el mismo sitio, renovando desde cero sus instalaciones. Otros, como será el caso del Valencia, se mudaron a otro lugar en su misma ciudad, dejando atrás un terreno que hoy en día no tiene nada que ver con el fútbol, aunque todos los fanáticos y nostálgicos saben perfectamente cuando pasan por ahí lo que había antes. Atlético, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Athletic, Espanyol, Juventus, Racing o Logroñés son algunos de los ejemplos para el Valencia.

Athletic Club Del viejo al nuevo, en el mismo lugar, pero con otra orientación San Mamés

El Athletic Club puso la primera piedra del nuevo San Mamés en 2010, y en 2013, ya estaba jugando partidos en su nueva catedral, ubicada en el mismo lugar que estaba el viejo, que ya no existe. La curiosidad es que se construyó prácticamente al lado, con una orientación diferente, por lo que si uno pasea por la ría de Bilbao hoy en día, se encontrará el moderno templo rojiblanco en el mismo emplazamiento en el que estaba el antiguo. El mítico arco que se ubicaba en el viejo se trasladó a la ciudad deportiva de Lezama.

Inglaterra Del Empire Stadium a uno de los mejores campos del mundo Wembley

Inglaterra es la cuna del fútbol y por tanto, deberían tener las mejores instalaciones, ¿no? Eso debieron pensar en la federación inglesa, la encargada de regentar el mítico Wembley. El original, construido en 1923, fue derruido en 2002 para levantar en el mismo lugar el renovado y futurista estadio donde la selección inglesa disputa sus partidos, además de ser la sede donde se disputan las finales coperas británicas. Con 90 000 asientos, es el mayor estadio de fútbol de Inglaterra.

Tottenham Hotspurs Una obra faraónica para estar entre los grandes de Europa White Hart Lane

El Tottenham es quizá el equipo menos grande del famoso 'Big Six' inglés, y por eso su mítico estadio de White Hart Lane se les quedaba pequeño y anticuado. De 1899 a 2017 los Hotspurs disputaron sus partidos en este emplazamiento del norte de londres, que empezó a derribarse para levantar el imponente Tottenham Hotspur Stadium que brilla hoy en día en el mismo lugar. Las 62,850 butacas del nuevo imponente coliseo han impulsado al club a estar entre los grandes de Europa. Vayan a verlo, es impresionante.

Juventus La pista de atletismo que frenaba a los tifosi Delle Alpi

La Juventus, el club más laureado de Italia, disputaba sus partidos como local en el mítico estadio Delle Alpi. Pero la realidad es que era un campo alejado del centro de la ciudad, y con una pista de atletismo que dejaba una mala visibilidad al aforo desmesurado que rara vez se llenaba. Por eso los bianconeros derruyeron su estadio en 2009 para levantar el actual Juventus Stadium en el mismo lugar. Más pequeño, pero sin pista de atletismo, con las gradas más cerca y con más aura.

Racing de Santander Un jardín que conserva un córner en su solar Campos de Sport de El Sardinero

El Racing de Santander, club histórico del fútbol español, es sinónimo con el nombre de los Campos de Sport de El Sardinero. Un estadio mítico que se derribó en junio de 1988, el mismo año en el que se inauguraron los nuevos Campos de Sport, que están prácticamente al lado junto a la bahía. Tenía una capacidad para 21.800 espectadores, muchos de ellos de pie, lo que forzó le renovación. En la actualidad, en el solar que dejó el viejo estadio cántabro al ser derruido, existen unos jardines, en los cuales todavía está marcado un córner para poder sentirse futbolista si uno pasea por allí y siente esa necesidad de colgar un balón al segundo palo para provocar el delirio de la afición santanderista.

Logroñés El urbanismo de Logroño movió aun templo de lugar Las Gaunas

«Salta la sorpresa en Las Gaunas» es una expresión que cobra sentido por la historia que transmite el nombre del mítico estadio de Logroño. En 1998 comenzaron las obras de construcción del nuevo estadio Las Gaunas, pero los problemas económicos hicieron que no se terminara la obra hasta 2002, lo que alargó la vida del viejo más de lo esperado, hasta que fue derruido aquel mismo verano.​El actual estadio se levantó a pocos metros de donde se encontraba el vetusto, al otro lado del asfalto, ya que se aprovechó para ampliar una avenida principal de la ciudad. Los terrenos también dieron paso a un parque y a edificios de viviendas, sin rastro de lo que en su día fue un templo del fútbol de barro español.

Arsenal Un templo que ahora es un bloque de pisos de lujo en Londres Highbury

Highbury es un nombre que recuerda al fútbol vintage. La casa donde el Arsenal se hizo invencible desapareció con la mudanza al Emirates Stadium, que está un par de bloques al norte del viejo estadio de los gunners. Hoy en día, se mantiene la fachada original y se han conservado los fondos, donde se han construido bloques de pisos de lujo en un barrio codiciado de Londres, y lo que era el césped, son las zonas comunes y un parque.

Atlético de Madrid De casa colchonera a un parque juntoal río Manzanres Vicente Calderón

A muchos aficionados del Atlético les sentó como una puñalada en el pecho tener que abandonar el Vicente Calderón para mudarse al Metropolitano, a la otra punta de Madrid. El mítico estadio que tenía una autovía pasando por debajo ya no existe, y en su lugar se ha construido un parque junto al río Manzanares que conserva placas y memoriales de lo que en su día fue un estadio lleno de historia.

Espanyol Del césped perico a un parque más de Barcelona Sarrià

El Espanyol necesitaba crecer de la sobra del Barça y dejó el barrio de Sarrià en pleno Barcelona para mudarse a Cornellà de la mano de Mark Fenwick, el arquitecto que también ha diseñado el Nou Mestalla. En un lugar donde se gritaban goles pericos, ahora corre el silencio en un espacio ajardinado que ha cambiado el centro del campo verde del césped por arena. Lo que en su día fue un templo del fútbol español ahora es un parque público por el que uno se puede pasear y disfrutar de la naturaleza en plena Barcelona.

Manchester City La casa del City es ahora el hogar de muchas familias Maine Road

El Manchester City parece el nuevo rico por su patrimonio de los Emiratos, pero es un club con mucha historia. Hasta 2003 jugó sus partidos en Maine Road, un campo inglés de esos con las gradas cerca y los hooligans siempre apretando. Hoy en día ya no existe, puesto que en su lugar viven muchas familias en las viviendas que se construyeron cuando el club se mudó al Etihad Stadium a la otra punta de la ciudad. En Maine Road actuó Oasis, confesos fanáticos de la entidad.

