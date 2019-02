Al fútbol no sólo se juega con los pies Miguel Ángel Bossio da instrucciones a los jugadores del Valencia. / manuel molines Los jugadores, en el pabellón de Nazaret. :: manuel molines Los exfutbolistas del Valencia CF crean la primera escuela del mundo de A-Ball LOURDES MARTÍ Jueves, 21 febrero 2019, 00:59

Cristopher Triviño creía que a fútbol sólo se podía jugar con los pies. Lógico. Hace cinco años un accidente le dejó en silla de ruedas. Lo primero que pensó es que nunca más iba a poder practicar el deporte que más le reconfortaba: «Salía de trabajar y jugaba en ligas de empresas con mis amigos, era mi vía de escape», dice. A sus veintipocos años tuvo que decirle adiós a esas pachangas que tanto le reconfortaban. No pasaba por su mente dejar la actividad física, así que empezó a practicar pádel. Pero hace tres años aquel adiós al fútbol se convirtió en un 'hasta luego'. Cristopher iba a descubrir el A-ball.

¿Jugar a fútbol en silla de ruedas? ¿De dónde surge la idea? Fernando Giner está detrás de todo. Cuando todavía estaba en activo, un chico con discapacidad física se le acercó y le pidió un autógrafo. Desde ese momento, el exjugador del Valencia no dejó de darle vueltas pensando que si hay baloncesto, rugby o pádel adaptado, por qué el fútbol iba a ser menos. Una mañana de hace unos cuatro años, Giner se puso en contacto con César Iribarren. Él es director del Máster en Gestión de Empresas Deportivas de la Universidad Politécnica de Valencia: «Fernando es una persona muy inquieta y cuando me comentó la idea me pareció fantástica». Con dos personas dispuestas a poner en marcha esta revolución, sólo había que moverse hacia la dirección correcta. Giner e Iribarren se dirigieron a Ortoprono, una empresa valenciana que investiga y desarrolla prototipos de silla de rueda. Allí se encontraron con un grupo de personas implicadas, con Mercedes Aguayo a la cabeza: «Me pareció una idea interesante y nos pusimos a trabajar», asegura. El presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF ya había enganchado a suficientes personas con este proyecto. Después de mucha investigación, Giner e Iribarren lo presentaron a la Federación Española el A-Ball (que fonéticamente en inglés se pronuncia 'able', es decir, capaz). El organismo del fútbol se enamoró de la idea y en marzo del año pasado lo exhibieron. Ahora se encuentran en fase de expansión.

Los entrenamientos del equipo de la primera escuela del mundo de A-Ball tienen lugar en el pabellón de Nazaret. Junto a Cristopher, Luis Castellón, Rubén Mullor y así hasta casi una veintena de hombres y mujeres de distintas edades forman el equipo. «¡Quién me iba a decir a mí que a mis 60 años iba a poder jugar a fútbol y con el escudo del Valencia!», comenta Luis. «Cuando llevas tiempo entrenando aprendes a controlarla con la pala y la controlas con el exterior, como si fuese el pie, te sientes Messi o Rodrigo, que es mi futbolistas preferido del Valencia», añade Cristopher.

Detrás de las líneas de fondo ve cada entrenamiento y exhibición José Luis Sánchez. Él es el Españeta de este equipo. Un utillero especial. Sus manos han forjado el mecanismo que se adapta a la silla. «Muchas noches las he pasado pensando en cómo perfeccionarlo. Debería decir muchísimas noches», asegura. Él moldea el esqueleto de las sillas que salen de fábrica para todo tipo de personas con movilidad reducida. De su trabajo, lo de menos es la parte económica: «Siempre digo que cobro dos veces, cuando me pagan y en el momento que veo la cara de la persona la prueba y descubre que es la silla que se adapta a sus necesidades», comenta.

«¿Puede coger esta silla?», le pregunta Miguel Ángel Bossio. El exfutbolista del Valencia es el entrenador del equipo. Un reto que para él es un lujo. «No sé qué les enseño yo, pero con ellos aprendo mucho. Para comprender a qué se enfrentan debemos ponernos en su lugar. Tienen mucha disciplina, son competitivos y profesionales", comenta el técnico. Sin embargo, no todo es tan diferente: «Ni ellos ni yo dejan de ver en ningún momento que esto es fútbol y lo importante es meter gol», concluye.