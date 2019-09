Fuego amigo para Celades Lopetegui y Celades, en la etapa de ambos en la selección española. / efe En la capital hispalense se barajó la posibilidad de que el actual preparador del Valencia fuese segundo del exportero, como ocurrió en la selección y en el Madrid LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 20 septiembre 2019, 01:27

Han pasado tanto tiempo viendo fútbol uno al lado del otro que lo ven prácticamente de la misma manera. Julen Lopetegui y Albert Celades convivieron tres años en la RFEF. Juntos fueron al Mundial de Colombia sub-20 y al Europeo sub-19 de Estonia. Codo a codo pasaron efímeramente por el banquillo del Real Madrid. Este verano se barajó en Sevilla la posibilidad que Celades llegase de la mano de Lopetegui al banquillo del conjunto andaluz. Pero, cosas del fútbol, y de Meriton, los amigos Albert y Julen serán rivales por la cotizada cuarta plaza de la Liga. La única libre después de que Barcelona, Madrid y Atlético se rifen los tres primeros puestos. Teóricamente. Porque en el fútbol siempre salta alguna sorpresa. El año pasado lo fue el Getafe de Bordalás. Para olvidarlo.

En la Federación, Celades (44 años) y Lopetegui (52 años) trabajaron hasta la saciedad con dos sistemas: el 4-3-3 y el 4-2-3-1. Sin embargo, Ginés Meléndez, exdirector Técnico y Coordinador de Selecciones Nacionales, tiene claro que son «los futbolistas los que marcan la diferencia». Unos jugadores a los que ambos técnicos les pide siempre la posesión: «El balón es fundamental y, sobre todo, jugar en campo contrario para dominar el rival y no esperar», afirma Meléndez, quien incide en que si hay una característica destacable por parte de los equipos de ambos es «la presión tras la perdida del balón». Con el estilo definido, Celades tendrá que empezar a introducir rotaciones por primera vez en su carrera. El calendario para el Valencia es asfixiante y con 24 días como segundo de Lopetegui en el Real Madrid, no ofrece una idea de cómo trabaja los cambios el catalán, aunque ante el Chelsea sentó a Gonçalo Guedes y a Ferran Torres. Meléndez lo tiene claro: «Jugarán siempre los que más se lo merezcan», una frase que coincide con la que pronunció el propio preparador catalán en su presentación como entrenador del Valencia. A quien todavía no ha podido alinear el preparador blanquinegro, y no podrá hacerlo hasta dentro de dos o tres semanas, es Carlos Soler. Uno de los futbolistas que más le gustan y de cuya reubicación de Marcelino se aprovechó precisamente, ya que en aquella época en la sub-21 se acumularon muchos centrocampistas de nivel.

Para el primer abrazo entre Celades y Lopetegui como técnicos rivales habrá que esperar nueve partidos. Se enfrentarán el fin de semana del 30 de octubre. Jugarán el cuarto presupuesto (Sevilla) y el quinto (Valencia) de la Liga. Más allá del factor cancha, la superioridad del conjunto hispalense a día de hoy respecto a la del club de Mestalla es más grande que unos cuantos miles de euros. Lopetegui tiene más experiencia que Celades en los banquillos. Además, el preparador vasco dispuso de toda la pretemporada para moldear a su equipo. Sin embargo, a día de hoy, la distancia más palpable entre ambos equipos son los seis puntos de diferencia. El Sevilla es el líder de la Liga y no conoce la derrota. Todavía.