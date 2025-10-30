Fran Pérez mete un hat-trick y deja un recadito al Valencia: «El Rayo me está dando la oportunidad de expresarme como yo soy»

Uno de los jugadores que abandonó la plantilla del Valencia durante este último mercado de fichajes de verano fue Fran Pérez. El hijo de Rufete, ... tras toda una vida en el club blanquinegro desde que se formó en las categorías inferiores hasta alcanzar el primer equipo, se marchó al Rayo Vallecano traspasado a cambio de un millón de euros. Carlos Corberán no le veía hueco en su equipo y prefirió dar salida a un joven que había sido internacional con España sub-21.

Desde su llegada a Vallecas, Fran Pérez ha cambiado completamente como futbolista. Del errático extremo de 23 años que se vio en el Valencia ha pasado a ser un letal finalizador que exprime sus virtudes al máximo, sobre todo su velocidad y su desborde. Por comparar, con el equipo de Mestalla disputó un total de 77 partidos oficiales, en los que únicamente marcó un gol y repartió cuatro asistencias. Es decir, cinco contribuciones de gol en casi un centenar de apariciones.

Con la franja del barrio madrileño lleva ya una docena de partidos, y ha conseguido cinco goles entre Liga, Conference League y Copa del Rey, llegando los últimos tres este miércoles en la eliminatoria de primera ronda ante el Yuncos, equipo al que le metió un hat-trick. En una sexta parte de los encuentros que disputó con el Valencia, Fran Pérez ya ha mejorado sus registros ofensivos y está a un grandísimo nivel, algo que el propio jugador agradece a la confianza recibida por parte del club madrileño y de su nuevo técnico, Íñigo Pérez.

«Estoy muy agradecido al Rayo Vallecano y a Íñigo, porque me están dando la oportunidad de jugar a fútbol y expresarme como yo soy», dijo el jugador tras finalizar el partido ante el Yuncos, en un quizá dardito al Valencia, donde no le dejaron brillar ni jugar a su estilo, que se basa en correr al espacio y generar peligro con su verticalidad. «Hemos empezado encajando, pero conseguimos remontar. Muy contentos por el pase. Me pone muy contento poder ayudar al equipo de esta manera. A darle continuidad. La afición, espectacular. Dentro del campo sí que los notamos. Queremos seguir dándoles alegrías», añadió tras superar al Yuncos en Copa.