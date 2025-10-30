Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
El exvalencianista Fran Pérez. Rayo Vallecano

Fran Pérez mete un hat-trick y deja un recadito al Valencia: «El Rayo me está dando la oportunidad de expresarme como yo soy»

El exvalencianista anotó tres goles en su partido de Copa del Rey y se mostró muy agradecido con la confianza que le está dando Íñigo Pérez, su nuevo entrenador

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:11

Comenta

Uno de los jugadores que abandonó la plantilla del Valencia durante este último mercado de fichajes de verano fue Fran Pérez. El hijo de Rufete, ... tras toda una vida en el club blanquinegro desde que se formó en las categorías inferiores hasta alcanzar el primer equipo, se marchó al Rayo Vallecano traspasado a cambio de un millón de euros. Carlos Corberán no le veía hueco en su equipo y prefirió dar salida a un joven que había sido internacional con España sub-21.

Te puede interesar

