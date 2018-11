Fracaso en el primer parcial El gran rendimiento de Gayà contrasta con la escasa aportación de los futbolistas de vanguardia El Valencia está dieciséis puntos por debajo del registro que llevaba el año pasado JUAN CARLOS VALLDECABRES Sábado, 17 noviembre 2018, 01:01

«Hay que esperar al primer tercio para hacer valoraciones». Marcelino no sólo ha insistido con este mensaje esta temporada en una especie de tregua pública, lo ha hecho prácticamente siempre desde que es entrenador y en todos los equipos por los que ha desfilado. Pues bien, solventada la duodécima jornada de Liga y sabiendo el arreón de partidos que vienen de aquí a Navidad, se puede dar por cerrado este primer segmento del ejercicio. Y por desgracia para el entrenador, el Valencia no llega ni al aprobado. El suspenso se fundamenta principalmente por esos vergonzosos 14 puntos -a cuatro del descenso- y por las dudas que han generado muchos futbolistas, sobre todo los considerados principales. No sólo no han rendido aquellos que fueron capaces de llevar al equipo a la Champions el curso pasado sino que de los nuevos, nada de nada. Ni Piccini ha sido hasta ahora el lateral que necesita un Valencia de élite europea; ni los Gameiro y Batshuayi han dado alguna muestra de su acreditada capacidad goleadora. El belga, además, ha tenido el primer encontronazo con el entrenador y eso, recordando el precedente que tiene el asturiano con Zaza, le puede pesar. A Marcelino se le desmontó el entramado cuando su gente de confianza fue castigada físicamente por unas cosas u otras este verano. Ahora no dan la talla.

A Guedes, por ejemplo, le pudo la incertidumbre de su futuro. No trabajar en la pretemporada por no saber dónde iba a jugar, le ha pasado factura finalmente, algo demasiado importante si tenemos en cuenta los 40 millones que el Valencia ha pagado por él. La apuesta más cuantiosa de los cien años de existencia del club solo ha sido capaz de completar uno de los 17 encuentros disputados, entre Liga, Copa y Champions. El portugués es hoy por hoy la gran esperanza valencianista y hay que empezar a exigirle como tal. Por mucho que la política del club quiera aparentar, apurar el mercado estival para fichar trae luego consecuencias. No ha marcado ni un gol y se le ha notado en las segundas partes el cansancio en las piernas. No ha sido Guedes, en cualquier caso, la mayor decepción en el vestuario blanquinegro, ni mucho menos. A Parejo se le ha atizado lo suyo, unas veces con y otras sin tanta razón. El madrileño no es ni de lejos el del año pasado pero tampoco lo ha sido por ejemplo Kondogbia. Carlos Soler, el otro hombre insustituible en la medular, es el único que está manteniendo un nivel bastante aceptable en cada encuentro. Gayà, Paulista y Neto son los tres jugadores que más minutos han acumulado en Liga De sobra es conocido que al Valencia le está pesando su nulidad ofensiva. No se puede empatar contra rivales como Betis, Leganés, Athletic y ni mucho menos perder encima en casa ante un adversario como el Girona. El castigo ha sido severo. En algunos casos merecido, por mucho que Marcelino se esforzase en defender la credibilidad de su gente. El asturiano ha resistido la corriente de que quizás lo mejor que se podía hacer era cambiar de piezas o de sistema y el último triunfo en Getafe le ha dado vitamina y ha reforzado su posición. Porque el asturiano se juega también mucho. Ya sabe que en el guión está escrito que todo lo que no sea entrar en la Liga de Campeones será una bofetada mayúscula para los intereses de la entidad y munición para sus críticos, aquellos que dicen que su entendimiento con la plantilla suele empezar a flaquear a partir de la segunda temporada. El Valencia está jugando con fuego y el objetivo está ahora a nueve puntos. Cuando peor lo tuvo Marcelino fue cuando el Girona se llevó los tres puntos de Mestalla (jornada once). Ahí aún transmitió el técnico su confianza en alcanzar las metas propuestas, cuestión que le obligaría a copiar los registros que hizo Héctor Cúper. Nunca otro equipo en tan delicada situación en la tabla, salvo el Valencia con el argentino al mando, fue capaz de remontar en los últimos dos tercios de la temporada y colarse al final entre los cuatro primeros. Si lo consigue, Marcelino habrá hecho historia en la Liga española. Pero para ello necesita que sus delanteros dejen de pifiarla como la están pifiando y que el resto no haga ridículos como los del día del Espanyol o el del Young Boys (en la ida). El Valencia actual está a 16 puntos del bagaje que lucía el año pasado a estas mismas alturas. Gayà, Paulista y Neto son los tres futbolistas con más minutos en Liga (990 cada uno). En el otro lado del ranking se encuentran Jaume, Lato y sorprendentemente Murillo. Lo del colombiano sorprende porque en ocho partidos se ha limitado a estar en el banquillo y en otros seis ni tan siquiera se ha cambiado. De los doce disputados, el encuentro liguero más completo que ha disputado el Valencia fue el de Mestalla contra el Barça (1-1). Ni la victoria en Anoeta (0-1) ni la última de Getafe (por el mismo tanteador) alcanzaron un nivel notable en cuanto a juego. El Valencia está en una situación que necesita puntos por encima del juego.