La fórmula de Celades Albert Celades, dirigiendo a su equipo en San Mamés. / afp «Se hizo un equipo para jugar 4-4-2. No debería cambiar de formación hasta que la tuviese trabajada», afirma el excapitán blanquinegro Los exfutbolistas Fernando Gómez y José Luis Oltra analizan los cambios en el sistema de juego del técnico

Valencia. Durante más de dos años el sistema 4-4-2 ha sido una constante en el Valencia de la mano de Marcelino. Es el que llevó al equipo de la capital del Turia a volver a levantar un título tras once años de sequía. Con la llegada de Celades la discusión sobre el sistema volvió a la palestra. El andorrano parecía que iba a apostar por un 4-3-3, o incluso por un 4-2-3-1, pero las numerosas bajas y el buen rendimiento de sus hombres en San Mamés parecen decantar la balanza a favor de la formación vista con el asturiano. El debate vuelve ahora a pulular por la atmósfera valencianista y dos expertos del fútbol nacional aportan su versión sobre el juego de los blanquinegros: Fernando Gómez y José Luis Oltra.

«Si en el futuro Celades quiere utilizar un 4-3-3, no tendría que tener ningún problema si lo ha practicado y todos lo tienen claro. El sistema 4-4-2 es cómodo para los futbolistas porque ya lo conocen», comentó el exfutbolista del Valencia Fernando Gómez. En la misma línea de opinión se mostró el técnico valenciano José Luis Oltra: «El Valencia puede jugar con cualquier sistema, pero tiene asumidos unos automatismos muy claros».

En los últimos veranos la plantilla se ha confeccionado para jugar al fútbol que proponía Marcelino. El cambio a otro dibujo puede ser difícil para un grupo que juega de memoria tras haber mantenido el bloque que tan bien ha trabajado en los últimos dos cursos: «Se hizo un equipo para jugar 4-4-2 con futbolistas muy determinados. No debería cambiar de formación hasta que la tuviese trabajada». Oltra va más allá y prioriza la idea de juego de un equipo: «El sistema no dice nada. El esquema es una imagen estática cuando comienza el partido». El entrenador valenciano también destacó el trabajo que hacen los futbolistas en la fase defensiva: «El dibujo se aprecia mejor sin balón. Coquelin cae hacia la derecha y Rodrigo se queda cerca del delantero». El exdirector deportivo blanquinegro, sin embargo, resta importancia a la formación: «El esquema no influye en la pérdida de fuerza defensiva. Estamos engañados con ese tema. El Barcelona nos marcó cinco, pero el Chelsea no nos anotó y el Leganés solo nos hizo un gol. Son errores puntuales, al Valencia le cuesta jugar como local y dominar los partidos disputados».

Las numerosas bajas también han influido en que Celades tenga que variar el dibujo táctico

Uno de los futbolistas que atraviesa su mejor momento de forma es Maxi Gómez. Su doblete contra el Getafe y su gran primera parte en Bilbao acomodan al ariete uruguayo en la parcela ofensiva. «No es el punta que más corra pero puede descargar el balón y llegar al área a rematar aunque tienen que llegarle balones», reseñó José Luis Oltra. Para Fernando, el exjugador del Celta debería sentirse más cómodo con Celades pero las particularidades del equipo han propiciado que haya rendido mejor con un 4-4-2: «Un punta tiene menos problemas, con el 4-3-3 debería tener menos dificultades para moverse pero se ha demostrado que con esta formación los laterales suben menos y no tiene compañeros que lo nutran de centros».

«A Celades le gusta asociarse, elaborar más la jugada y tener un centrocampista más en el medio», comentó Oltra sobre el ataque en estático del andorrano. Con una mayor acumulación de futbolistas en la sala de máquinas del Valencia, el futbolista que más ha salido perjudicado para Fernando Gómez es el capitán, Dani Parejo: «En el sistema 4-4-2 podía intervenir mucho más en el juego. Cuanto más se separa de sus rivales actúa con más claridad. Con tantos futbolistas por delante se siente incómodo y no sabe por dónde moverse». Para la leyenda valencianista, el hispanobrasileño Rodrigo Moreno se encuentra en una situación similar con el nuevo sistema del técnico y sus virtudes no se ven potenciadas sobre el terreno de juego: «Con tres delanteros Rodrigo está obligado a partir desde la derecha y no siembre sabe ubicarse en zonas donde tenga libertad. Cuando juega por dentro tiene autonomía para correr por donde quiera. El 4-4-2 le da una mayor amplitud y una gran capacidad de movimiento, que como extremo no tiene. Así los compañeros tienen más facilidad para conectar con él».

Aunque el dibujo de Celades es un 4-3-3, el técnico ha demostrado tener una gran flexibilidad en este aspecto. Cuando las numerosas bajas han obligado a ello, el andorrano ha regresado al 4-4-2 y en tareas defensivas el dibujo también ha evolucionado. «Sin balón el equipo se posiciona 4-1-4-1 porque los interiores sí que trabajan. Si el equipo no domina, los atacantes tienen que bajar y ese 4-3-3 se transforma», apostilló Colomer.