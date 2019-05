EL FÍSICO DE LOS DOS EQUIPOS SERÁ CLAVE Messi, como en Argentina, necesita estar rodeado de buenos jugadores. Las bajas en el Barça pueden ser decisivas Martes, 14 mayo 2019, 00:32

LA PIZARRA DE

RUBÉN DARÍO CIRAOLO

Hay dos formas de jugar al Barcelona, presionándole arriba de una forma intensa como hizo el Liverpool no dejándole pensar, aunque no sabemos si el Valencia está dispuesto a asumir ese riesgo de desgaste, y la otra es la que puso en práctica Marcelino en el partido del Camp Nou que es esperar y salir muy rápido a la contra. Para hacer esta segunda tienes que sacar muy bien el balón. Al Barcelona se le puede hacer mucho daño tocando el balón aunque la creencia popular sea la contraria porque cuando presiona bascula demasiado y siempre deja un flanco algo descuidado. Para lograr ese escenario tienes que tener jugadores que piensen rápido y estén frescos, además de que técnicamente sean buenos.

Creo que el estado físico de los dos equipos va a ser la clave de la final. No creo que el Valencia vaya a intentar hacer una presión alta pero cuando lo ha hecho en alguna fase del campeonato le ha dado buen resultado. Es posible que el partido que le convenga en Sevilla sea lento al principio, trabajado en el centro del campo, y buscar el gol que pueda dar el título en la segunda parte. Lo que sí que tengo claro es que el Barcelona va a ir a muerte a por la victoria. La gente que piensa que han desconectado de la temporada tras el batacazo de la Champions creo que se equivoca. Cuando hay un título en juego este tipo de equipos siempre compite. Se trata de un campeonato con un trofeo en disputa y me extrañaría mucho no ver la mejor versión de Valverde, eso sí con los condicionantes físicos que tienen con Suárez, Dembélé o Coutinho y con el aspecto psicológico de merma que haya podido ocasionar la eliminación de la Liga de Campeones en semifinales.

Las posibles bajas en el Barcelona son de por sí una de las claves para el Valencia porque lo que sí que ha quedado claro es que no es el mismo equipo cuando tienen que jugar muchos reservas. Messi, como en Argentina, necesita estar rodeado de buenos jugadores. Por el Valencia creo que será decisiva la participación de Kondogbia. Es un jugador clave para tener más opciones de ganar la Copa.