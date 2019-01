Firma, entreno y partido para Sobrino y Roncaglia A la izquierda, Sobrino y a la derecha, Roncaglia, en la sesión de ayer. / valenciacf Tanto el delantero como el central, que llega cedido sin opción de compra, se ejercitan a las órdenes de Marcelino en su primer día como blanquinegros El Valencia cierra el mercado de invierno tras el fichaje de dos futbolistas con opciones de debutar mañana en Barcelona TONI CALERO Viernes, 1 febrero 2019, 01:09

valencia. El mercado invernal se cerró anoche para el Valencia sin demasiados giros respecto a lo previsto. La opción 'Chicharito' Hernández, favorita de los técnicos, se puso imposible por las pretensiones del West Ham y los responsables del club de Mestalla dirigieron sus esfuerzos hacia Rubén Sobrino y Facundo Roncaglia, dos futbolistas que conocen la Liga a la perfección y llegan a Valencia preparados para jugar mañana mismo en el Camp Nou. No es el de invierno un mercado que entusiasme a Marcelino -tampoco a Pablo Longoria-, así que el club se centró en dar de baja a los jugadores con los que no contaba y para contrarrestar las ausencias concretó las llegadas de Sobrino, Roncaglia y la ascensión de Kang In Lee, desde esta semana miembro del primer equipo a todos los efectos. En total, 22 futbolistas, los que van a defender desde ahora y hasta junio al equipo blanquinegro en la Copa, la Liga y la Europa League.

El Valencia dejó apuntalados los fichajes de Sobrino y Roncaglia el miércoles por la tarde aunque se concretaran ayer. El Alavés aceptó la oferta blanquinegra por Sobrino, un delantero de 26 años criado en la cantera del Real Madrid y cuya progresión hizo que le firmara el Manchester City. El nuevo jugador del Valencia, no obstante, fue cedido al Girona y de ahí pasó al Alavés, que compró sus derechos por dos millones de euros. Esta temporada, Rubén Sobrino ha disputado 22 partidos (1.123 minutos) con cuatro tantos y una asistencia.

El delantero madrugó ayer para pasar un reconocimiento médico que superó sin problemas y pasado el mediodía fue a la sede, junto a sus representantes, para firmar el contrato que le unirá al Valencia hasta junio de 2022. El club de Mestalla paga aproximadamente cinco millones por Sobrino, quien hoy será presentado junto a Roncaglia pero ayer pronunció sus primeras palabras como valencianista. «Para mí es un día muy especial. Estoy en un club histórico y es una oportunidad ilusionante. Vengo con muchísima hambre», reconoció Sobrino, cuyos primeros pasos vigiló de cerca Ferran Torres, con quien comparte agentes. El futbolista manchego, que siendo un chaval recibió una camiseta del Valencia firmada por Villa, aseguró entender lo «especial» del año del centenario y mostró sus «ganas» de vivir como local el ambiente de Mestalla: «La del Valencia es una afición que aprieta mucho. Se pudo ver contra el Getafe, que el campo se caía con el gol de Rodrigo. Es una de las mejores aficiones de la Liga y estoy con muchísimas ganas de vivirlo como jugador del Valencia».

Facundo Roncaglia copió el 'planning ' de Rubén Sobrino unas horas después. El central argentino llegó a la terminal de Manises sobre las 14 horas, se marchó a la clínica para pasar los exámenes médicos y acto seguido, a entrenar. Marcelino dio la bienvenida a un futbolista que tiene todas las paleletas para entrar ya en su primera convocatoria con el Valencia. El técnico sólo cuenta con Garay y Paulista en el eje de la zaga y Roncaglia puede viajar por si surge algún contratiempo con la pareja de centrales titular. «Vengo entrenando bien, así que estoy a disposición del míster y en condiciones de hacer mi debut», concretó.

La operación entre Valencia y Celta desembocó en una cesión pura hasta junio. El club de Mestalla no se guarda opción de compra sobre el defensor argentino, que dentro de unos días cumplirá 32 años. «Voy a poner compromiso y vengo con ganas de ayudar a un club con mucha historia. Por aquí han pasado muchos jugadores argentinos y es un lindo desafío para mí. Voy a tratar de jugar lo máximo posible», dijo.

Jorge Sáenz, el futuro

El Valencia también dejó muy adelantada la operación con Jorge Sáenz, central del Tenerife. El canario, de 22 años, ha recibido más ofertas llegadas desde la Premier League pero el club de Mestalla tiene la 'pole position' para firmarle. Sáenz tiene una cláusula de 3,5 millones, pero el Valencia puede pagar algo menos en verano y a cambio deja al central en Tenerife hasta que se acabe la temporada. «Hemos hablado y está muy centrado. Sé que se lo quieren llevar, incluso pagando la cláusula, pero él no lo hará ahora», confirmó José Luis Oltra, técnico del Tenerife, club que mantiene buena relación con el Valencia tras la reciente cesión de Uros Racic.