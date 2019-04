La final de Copa del Rey peligra para Kang In Lee por el Mundial sub-20 de Polonia

valencia. Kang In Lee tiene muchas opciones de perderse la última semana de competición en el Valencia si la selección coreana sub-20 le convoca para el Mundial que se va a celebrar en Polonia. El torneo arranca el 23 de mayo y finaliza el 15 de junio, con Corea del Sur encuadrada en un grupo junto a Argentina, Portugal y Sudáfrica. De entrar en la lista de Corea, Kang In, cuyo papel está siendo residual en el primer equipo, se perdería seguro la final de la Copa del Rey en Sevilla (25 de mayo) así como una hipotética final de la Europa League, que se celebra el 29 en Bakú. El 19 de mayo disputa el Valencia su último partido de Liga ante el Valladolid y Kang In tampoco estaría si acude a la concentración previa al Mundial.