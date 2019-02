«En la final de Copa con Koeman hubo autogestión,fue un error no celebrar el títúlo» Vicente levanta el título de la UEFA conquistado en Göteborg frente al Marsella. / dusan vranic Vicente posa junto al escudo del Valencia que preside el muro de entrada de Paterna. :: damián torres Vicente Rodríguez, ex futbolista del Valencia (2000-2011), argumenta la decisión de la plantilla de no hacer caso al planteamiento del holandés en el partido ante el Getafe: «Cambiaba a los jugadores de sitio» JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 3 febrero 2019, 01:13

-¿Es un orgullo para usted ser uno de los jugadores más queridos en un club que cumple su Centenario?

-Como valenciano y valencianista es un orgullo haber defendido la camiseta del Valencia y que la gente me recuerde con cariño. Creo que ha quedado demostrado, en los malos momentos de esta temporada, que la afición siempre apoya a su equipo. Eso es lo más importante.

Vicente Rodríguez Guillén toco el cielo con el Valencia Tanto en los colectivo, tiene en sus vitrinas los últimos cinco títulos conquistados por la entidad de Mestalla, como en lo individual. En 2004 fue considerado como el mejor interior izquierdo del mundo. El 'puñal de Benicalap' fue clave en la etapa dorada de los valencianistas con Rafa Benitez. La maldita lesión en Bremen en 2004 le marcó. Su ficha Nacimiento Valencia, 16 de julio de 1981 (37 años). País España Posición Interior izquierdo. Partidos con el Valencia 395 Goles con el Valencia 64 Debut en Liga con el Valencia Contra el Mallorca en Mestalla, el 16 de septiembre de 2000 (4-0). Marcó un gol. Último partido con el Valencia Contra el Levante, el 15 de mayo de 2011. Temporadas con el Valencia 11 Títulos Dos Ligas (2002 y 2004), una Copa de la UEFA (2004), una Copa del Rey (2008) y una Supercopa de Europa (2004).

-¿Recuerda el día en el que le llamó el Valencia?

-No recuerdo exactamente el día pero sí que era muy joven. Tenía 18 años y fueron días muy emocionantes para mi familia. Cuando te dicen que te va a fichar el Valencia es algo que te marca para siempre.

-Fichó pocas semanas después de la final de Champions de 2000.

-Creo que llegué en el momento perfecto porque el Valencia estaba en lo más alto. Yo los veía por la tele jugando en Segunda con el Levante y comenzar a compartir vestuario con esos jugadores que llegaron a la primera final de Champions fue algo especial. Al principio pensaba que saldría cedido pero me quedé y pude participar en todo lo que vino después.

-¿Se imaginó que un año después usted también jugaría una final de la Liga de Campeones?

-No, la verdad es que no me lo imaginaba. En aquella época todo el mundo pensaba que era muy complicado que el Valencia volviera a repetir una final de Champions. Que era una vez cada 50 años. La pena es que no pudimos ganar el título ante el Bayern en San Siro.

-¿Cuantas veces ha visto repetida aquella fatídica tanda de penaltis?

-No la he visto mucho porque esa espinita se queda ahí clavada y ya no se te va. Hablando muchos años después con los compañeros, a ninguno se nos han ido de la cabeza esas imágenes. Mejor no verlo más.

-¿Fue su día más duro como profesional si hablamos de aspectos meramente deportivos?

-Sí. En lo deportivo fue el día más duro. El Valencia venía de perder otra final un año antes y fue durísimo no ganar aquel partido. Tuvimos el título muy cerca porque con el 1-1 tuvimos ocasiones de ganar la final y no llegar a los penaltis. Lo rozamos con la yema de los dedos y se nos escapó, fue muy duro.

-Quien les iba a decir que un año después tocarían el cielo.

-Esa primera Liga de 2002 en Málaga fue el símbolo de nuestra generación. Teníamos claro que el proyecto del Valencia era bueno porque un equipo no llega a dos finales de Champions seguidas por casualidad. Había que seguir insistiendo.

-¿Qué recuerda de la celebración en La Rosaleda?

-Lo que nunca se me va a olvidar es el momento en el que pita el árbitro y nos miramos todos. Ahí nos dimos cuenta que éramos campeones de Liga. Ver la alegría reflejada en la cara de Baraja, Albelda, Ayala, Cañizares... como ellos la veían en la mía fue algo muy bonito. Después de tantos años fue un orgullo como valencianistas devolver al club a lo más alto. Eso sí, lo de Málaga se quedó en nada con la locura que vivimos al llegar a Valencia.

-Los jugadores de aquel equipo siempre repiten que esas imágenes son inolvidables.

-Es que lo son. Luego vivimos más títulos y celebraciones, con el doblete de 2004, pero lo que ocurrió cuando volvimos de Málaga en 2002 fue alucinante. Estaba Valencia llena de gente por las calles, enloqueció con nosotros. El autobús casi no pudo salir de Manises de la cantidad de gente que había. En el trayecto hasta el Ayuntamiento veíamos los balcones llenos de banderas y si mirábamos para atrás teníamos a una legión de aficionados en moto que iban escoltado el autobús. Me emociono de recordarlo.

-Y el palmito de Jaume Ortí en Málaga. Es imposible no acordarse de él. ¿Tenemos todos la obligación de transmitir a las nuevas generaciones de valencianistas lo que significaron figuras como la suya?

-Totalmente de acuerdo. Jaume Ortí es una de las mejores personas que han pasado por la historia del Valencia. Para el valencianismo fue un referente, una figura respetada, y en mi caso fue una persona muy importante, como un segundo padre. Fue uno de los que hizo más fuerza para que pudiera fichar por el Valencia. Era una gran persona, creo que en los tiempos en los que vivimos eso es un valor. Siempre estaba cerca de nosotros, nos quería mucho.

-La vida da golpes como el de Ortí y usted también ha tenido uno reciente. ¿Es de los que se pregunta por el por qué de las cosas?

-La verdad es que sí. La muerte de mi padre fue una de esas cosas que no te esperas y que no estás preparado porque estaba muy bien. Al final hay que afrontarlo con la máxima entereza y fuerza. En mi caso estoy muy orgulloso por haber compartido con él, que era valencianista de corazón, esos años de títulos. Ahora que ya no está conmigo es un recuerdo que me hace sentir feliz.

-¿Cómo vivió la pitada al presidente en la presentación de la temporada 2003-2004?

-El pobre lo pasó muy mal aquella noche. Muy mal. La vida al final pone a cada uno en su lugar y a Jaume Ortí se le recordará siempre como el presidente de la última época gloriosa del Valencia. Seguro que mucha gente que le pitó ese día se habrá arrepentido con el paso del tiempo. Jaume era todo corazón y un valencianista de los pies a la cabeza.

-Y tanto que se arrepintieron. Esa temporada terminó con el doblete y el Valencia considerado como el mejor equipo del Mundo.

-Fue la temporada perfecta. Conseguir la Liga y la UEFA con el nivel de equipos que habían en España y Europa era algo impensable.

-¿Cual era la fuerza de aquel vestuario, el secreto?

-La fuerza es que nos llevábamos todos muy bien. Había una mezcla de veteranía y juventud y el secreto es que los jóvenes respetábamos mucho a los veteranos. Ese valor creo que se ha perdido un poco en el fútbol. Ese buen ambiente se transmitía en los partidos. Cuando no jugaba uno no pasaba nada, se animaba al compañero. No habían malas caras. Ese fue el secreto de las famosas rotaciones de Benítez.

-Habla de respeto. ¿Es un valor que se está perdiendo?

-Sí. Al final los jugadores jóvenes, todos los hemos sido, tienen que aprender de la gente experta. Pasa como el padre que enseña al hijo. Cuando llegas a un vestuario donde hay gente de 32 o 33 años, un chico que llega con 18 o 19 tiene que aprender a escuchar más que a hablar. Aprender las cosas buenas. Cuando entré al vestuario del Valencia yo me fijé en Cañizares, Ayala, Carboni, Pellegrino, Anglomá... La verdad es que en mi caso fue fácil (sonríe) porque también estaban Albelda o Baraja que aunque no eran tan veteranos eran ya referentes.

-Bremen. Ahí comenzó su calvario con las lesiones en el tobillo.

-Es verdad que en ese partido me lesioné pero mis problemas ya venían de atrás. Fue en Bremen pero podría haber sido una semana antes. Las lesiones es algo que forman parte del fútbol. Si no juegas no te lesionas. Me hubiera gustado ver donde estaba mi límite.

-Se habló mucho de su mala relación con los médicos del Valencia.

-Es cierto que con los médicos tuve mis discusiones, son cosas que pasan en todos los ámbitos de la vida, pero siempre he tenido buena relación con ellos. No guardo rencor a nadie. Me llevo muy bien con Jordi Candel, que era el responsable en esa época. Seguramente hizo lo mejor que tenía en sus manos para que me recuperase pero era una lesión complicada. No le guardo rencor.

-Y llegó Koeman.

-Sufrimos mucho en Liga con Koeman de entrenador. Fue una época amarga porque no congenió con él prácticamente nadie. Lo pasamos realmente mal porque veíamos que no ganábamos partidos y nos metíamos en el pozo del descenso.

-¿En la final de la Copa del Rey de 2008 con Koeman hubo autogestión de la plantilla con el sistema de juego o es una leyenda urbana?

-Sí, ocurrió. Teníamos muy buenos jugadores y Koeman no acertaba con la tecla, cambiaba a los jugadores de sitio. Al final se decidió, hablando con compañeros, que los que iban a saltar al campo las posiciones fueran las naturales. Al final cada uno se puso en su sitio y se ganó la final.

-Vamos, que en la pizarra antes del partido estaba dibujado su 4-3-3.

-Sí, más o menos. Al final a Mata lo ponía en la derecha, fuera de su sitio, o Silva lo mismo. Al final se decidió poner a cada uno en su lugar. Se ganó la final. Teníamos un equipazo. Si te pones a contar, Villa, Silva, Mata, Baraja, Albelda, Marchena, Cañizares, Morientes, Joaquín... no tuvo sentido llegar a un momento de tensión donde existía el peligro del descenso. Las cosas no se hacían bien en los entrenamientos, el trabajo no era bueno.

-¿Fue un error no celebrar ese título de Copa con Koeman?

-Sí. Cuando se gana un título siempre hay que celebrarlo pero el club decidió que no. Me parece muy injusto que jugadores como Villa o Silva no tuvieran la oportunidad de vivir algo tan bonito, como sí que lo hicimos nosotros unos años antes. Cuando se gana un título hay que celebrarlo, aunque hubiéramos tenido que esperar un poco antes de enderezar el rumbo en la Liga.

-¿Cómo vivieron el día que conocieron que Koeman había apartado a Cañizares, Albelda y Angulo?

-Lo pasamos muy mal. En mi caso eran amigos más que compañeros. Pedimos explicaciones y nadie nos dio los motivos. A Koeman le preguntamos y sólo nos dijo que había sido una decisión del club. No es de recibo que tres jugadores tan importantes en la historia del Valencia fueran apartados de esa manera.

-¿Por qué esa generación no tuvo más éxitos en el Valencia?

-En el Valencia pasaron muchas cosas a nivel interno en esos años. Fue imposible retener a Silva, Villa o Mata mucho tiempo. El Valencia siempre ha sido un club vendedor, tenía la oportunidad de sacar mucho dinero y es lo que hizo.