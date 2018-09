Fiebre de fútbol en la caldera de Orriols Rodrigo persigue un balón. Levante y Valencia llegan al derbi buscando una victoria que sepulte sus respectivas derrotas en la jornada anterior TONI CALERO Domingo, 2 septiembre 2018, 00:19

El derbi llega pronto, muy pronto. Muchos futbolistas buscan aún el tono físico ideal y otros están recién aterrizados, intentando ganarse un hueco en los planes de Paco López y Marcelino. Es lo que hay. Ni se puede escoger la fecha para verse las caras con el vecino ni tampoco se elige la hora en la que se empieza a sudar. La Liga dijo que en Valencia, a 2 de septiembre, saltaran al césped los dos contendientes con la llamada del mediodía. Los 30 grados amenazan el espectáculo, la fiebre de fútbol que se adivina para hoy en el Ciutat y ni las decenas de miles de botellas de agua que se repartirán logran sofocar el enfado de las aficiones de Levante y Valencia, obligadas a tener un ojo en el césped y otro vigilante para salvarse de la quema por las altas temperaturas.

Los 22 protagonistas, qué remedio, a lo suyo. A luchar por sumar tres puntos que ayuden a olvidar las derrotas de la jornada anterior. La del Levante fue ajustada, contra el Celta. Empezó mal el equipo de Paco López y fue creciendo aunque no le dio para sumar. Un tropiezo en casa, contratiempo que deslucía el tremendo arranque de los granotas en el campo del Betis con José Luis Morales en plan arrollador.

Paco López convoca a Borja Mayoral y Boateng; Marcelino no incluye a Guedes

El Valencia llega a la cita de Orriols con dos puntos menos que el rival por un partido indigno de la era Marcelino en Cornellà. Fue el Espanyol mejor de principio a fin y el varapalo fue duro para los blanquinegros, que no supieron meterle mano al equipo dirigido por Rubi. Esa pobre actuación en la segunda jornada, como le sucediera al Levante, puso un tono gris después de haber dado el callo contra el Atlético de Madrid. Ahí sí compitió el Valencia, incluso perdonando a los rojiblancos en los instantes finales. Así afrontan el derbi ambos con un pensamiento similar: no hay prisas, miedos ni necesidades porque esto acaba de empezar, pero el parón liguero se hará largo para quien doble hoy la rodilla sobre el verde del Ciutat.

Paco López ganó a Marcelino las dos veces que se midieron como futbolistas

Rochina, Cabaco y Luna se quedan fuera de la lista del Levante por decisión técnica

Insistieron Paco López y Marcelino durante su rueda de prensa conjunta en las muchas similitudes de Levante y Valencia. Todavía no se han enfrentado como entrenadores, pero sí lo hicieron en su etapa de jugadores y el valenciano le ganó dos veces al asturiano. Paco López defendía la camiseta del Hércules en la 91-92, cuando los alicantinos derrotaron al Levante en el que jugaba Marcelino por 0-1. Al año siguiente el Hércules de López volvió a ganar al ahora entrenador del Valencia (1-2) aunque Marcelino ya jugaba en el Elche. Ha pasado más de un cuarto de siglo y ahora los dos deciden, jornada a jornada, quienes defienden los colores de los principales equipos de Valencia.

Garay sigue de baja por una contusión y Kondogbia no llega a tiempo para el derbi

La lista de Paco López dejó sorpresas, varias, empezando por la inclusión de un Borja Mayoral que llegó hace un par de días al Levante. El madrileño es la apuesta granota para el ataque y el técnico de Silla le ha visto en condiciones de ayudar. Ya. En principio empezará el exmadridista en el banquillo porque Roger es fijo y Boateng vuelve tras lesionarse en los primeros días de pretemporada. El africano tiene opciones de entrar en el once y el damnificado sería Jason. Prcic y Doukuré se juegan un puesto y Morales, la posición: según bailen el resto de piezas repetirá como segundo delantero o pasará a la banda derecha. Por decisión técnica se quedaron fuera Koke Vegas, Cabaco, Luna, Vukcevic, Moses, Samu García y Rochina, quizás la ausencia más sorprendente de la convocatoria.

Tiempo para Gameiro

También hay ausencias significativas por parte del Valencia. La más influyente, la de Geoffrey Kondogbia, quien se entrenó ayer con sus compañeros pero no al ritmo suficiente para competir debido a sus problemas en el tobillo. Por segunda semana consecutiva se ausenta Ezequiel Garay (contusión) mientras que Nacho Gil y Uros Racic no entraron por decisión de Marcelino. Tampoco Gonçalo Guedes, pese a que el técnico jugó al despiste cuando le preguntaron por el portugués. «No sería una sorpresa que estuviera, aunque está muy corto de preparación porque no ha hecho una pretemporada habitual con su equipo», apuntó Marcelino. Finalmente, el fichaje más caro de la historia valencianista esperará a debutar a la cuarta jornada liguera.

Hoy sí puede hacerlo -como titular- Kevin Gameiro, suplente en los dos primeros encuentros. El francés llegó con más horas de vuelo que Michy Batshuayi y la floja aportación de Santi Mina ante Atlético y Espanyol le ofrece muchas opciones de acompañar a Rodrigo en el derbi. La baja de Kondogbia condiciona un once que se mueve más bien por poco por convicción de Marcelino. Sin el francés, Carlos Soler puede pasar al centro junto a Dani Parejo y así, Wass ocuparía la banda derecha y Cheryshev, otro de los fichajes, entraría por la izquierda. Diakhaby jugará para suplir a Garay con Jeison Murillo de regreso a las convocatorias después de que el colombiano se quedara fuera en las dos jornadas iniciales de Liga.