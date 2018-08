La fidelidad de Marcelino que esta vez no le funciona Santi Mina protege el balón ante Marc Roca. / efe Gameiro y Batshuayi vuelven a salir en la segunda parte ya con el resultado en contra mientras Rodrigo es uno de los sustituidos El técnico mantiene a Santi Mina como titular en la delantera y a Wass en la banda izquierda; Diakhaby es la única novedad PEDRO CAMPOS VALENCIA. Lunes, 27 agosto 2018, 00:09

Dicen que la fidelidad ya no se lleva. Pero Marcelino es clásico en sus convicciones y es difícil que a su edad cambie. El Valencia ilusionó a sus aficionados con los fichajes atacantes de Gameiro y Batshuayi. Segundo partido del equipo en la competición doméstica y otra vez los nuevos han comenzado el choque en el banquillo. Parecía que en Cornellà iba a dar la vez al francés o al belga, pero no fue así. El titular volvió a ser Santi Mina. El gallego es un futbolista del agrado del asturiano. Premia la laboriosidad que muestra durante los noventa minutos. Puede no estar acertado ante el gol, pero pelea y eso a Marcelino le encanta. Mientras, Rodrigo no se discute, aunque ayer sorprendió que fuera sustituido cuando el marcador era claramente desfavorable. Ante el Atlético, cuando entraron Gameiro y Batshuayi, el entrenador mandó al internacional a la banda. En esta ocasión no fue así y vio fuera los últimos instantes.

No sólo repitió Santi Mina en el once, también le ocurrió a Wass. Marcelino lo mantuvo en la banda izquierda del centro del campo, pese a que sus posiciones preferentes son el centro o la zona derecha. Al danés le cuesta más a pierna cambiada, pero el técnico lo prefirió a Cheryshev, ya disponible y fichado para esa posición, aunque como recambio de Guedes cuando el portugués, como así parece, regrese a la disciplina valencianista.

La única novedad en la alineación titular fue Diakhaby. El joven central tomaba la posición de Garay, baja tras el golpe que sufrió en la rodilla derecha frente al Atlético. Parecía que era el momento de Jeison Murillo, pero el colombiano ha quedado relegado a los entrenamientos. Diakhaby se mostró firme, aunque una tarjeta amarilla en la primera mitad limitó sus acciones, pero consiguió acabar el partido.

Fue un partido extraño en la trayectoria de Marcelino, ya que parece que la fortuna le ha abandonado. Por momentos era un equipo irreconocible, sin la pujanza que Kondogbia y Parejo ejercen en el centro del campo, mientras Carlos Soler ha perdido algo de la chispa que le situó como uno de los futbolistas jóvenes en mejor forma. Y, además, comete algunos fallos que en esta ocasión son definitivos. Ocurrió en el segundo tanto del Espanyol cuando Piccini se distrajo y permitió a Baptistao llevarse el balón antes de que Borja anotara el gol definitivo.

El Valencia se había mostrado siempre como un equipo dominador, llevando el peso del partido, sobre todo ante conjuntos de menor entidad. Pero en la segunda mitad de Cornellà ocurrió todo lo contrario. Es más, por momentos se sentía desbordado ante las jugadas españolistas, que ejecutaban por todos los lados. Un severo toque de atención para el Valencia.