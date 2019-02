Otros fichajes que enfadaron Jason, tras firmar por el Valencia, sigue jugando pese al disgusto del levantinismo | Remiro está castigado en el Athletic y se da por hecha su marcha a la Real, en Bilbao sentaron a Llorente, el Málaga a Duda y el Barça a Schuster J. MOLINS Miércoles, 13 febrero 2019, 01:23

La decisión de Jason de firmar un contrato con el Valencia a falta de unos meses para que acabe la Liga ha cogido con el pie cambiado al Levante, pero no es nueva en el fútbol. Hay varios casos en España, algunos provocaron situaciones desagradables, como que el futbolista ya no volviera a ser convocado, y otros que se normalizaron. El equipo granota por el momento no va a apartar al gallego y seguirá contando con él, de hecho ya jugó este lunes en Vitoria contra el Alavés y probablemente también lo hará el sábado en Vigo contra el Celta, pero esa postura no es definitiva. Especialmente en los partidos de casa, ya que el club no ha tomado aún una decisión, ante un posible trato hostil por parte de los seguidores granotas en el Ciutat que afecte al coruñés.

El caso más actual es de un exlevantinista, el portero Álex Remiro. El meta lleva toda la temporada sin poder jugar por órdenes de la directiva del Athletic, aunque tras las elecciones y la entrada de Elizegi como presidente se ha levantado ese veto. Pero sigue sin ir convocado con el equipo rojiblanco, y eso que estaba llamado a ser titular esta temporada. La razón es que se negó a renovar con los bilbaínos y tiene muy avanzado un acuerdo con la Real Sociedad para llegar gratis la próxima temporada, algo que allí se da prácticamente por hecho.

Entre ambos clubes vascos han protagonizado otros casos similares. Gabilondo cambió Anoeta por San Mamés en 2006 al acabar su contrato y rechazar la oferta de renovación, igual que Elustondo en 2015 e Imaz en 1998. No obstante, ninguno de ellos provocó polémica, como sí ocurre ahora con Remiro.

El gallego fue titular el pasado lunes, pero el Levante no ha decidido aún si lo descartará en OrriolsJason Remeseiro

Pero los casos más polémicos fueron los de Díaz de Cerio, que firmó por el Athletic en 2010 pese a estar en plena recuperación de una grave lesión con la Real Sociedad, lo que enfadó a la afición y al club, ya que aún le quedaban meses de contrato. Y el otro fue el de Zubiaurre, que incluso provocó un litigio entre ambos clubes, que acabó con el fallo del juez de que el Athletic le pagara seis millones de euros al club de San Sebastián. En San Mamés dejaron toda la Liga como suplente a Fernando Llorente por haber firmado con la Juventus en 2013, aunque el delantero sí jugó bastantes partidos, la mayoría saliendo desde el banquillo, y hubo mucha polémica por la marcha de Santi Ezquerro al Barcelona en 2005.

En Valencia el caso más sonado lo protagonizó Roberto Fabián Ayala, que rompió negociaciones en 2007 para renovar al cambiarle las condiciones Carboni cuando fue director deportivo y se fue gratis al Villarreal, que lo vendió sin jugar al Zaragoza. El club de Mestalla firmó también a coste cero antes de que acabaran sus contratos a jugadores como Javi Fuego (Rayo) y Guardado (Deportivo), pero ninguno tuvo problemas en sus equipos.

El siempre controvertido Bern Schuster fue uno de los primeros protagonistas, hace ya 31 años. Tras el motín que lideró la temporada anterior, el Barcelona lo dejó varios partidos sin jugar por haber firmado con el Real Madrid en 1988. Igual que hizo el Málaga con Duda en 2006, aunque dos años después lo repescó del Sevilla.