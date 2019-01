El fichaje de invierno se llama Ferran Coquelin controla el balón en el duelo de Balaídos. / EFE/S. Sas El canterano, que brilló ante el Sporting, marca su segundo gol en cinco díasEl Valencia engancha dos triunfos seguidos esta temporada por primera vez desde noviembre, cuando ganó a Rayo y Getafe TONI CALERO Domingo, 20 enero 2019, 00:08

valencia. Y de repente, Ferran Torres. Marcelino pidió el viernes que se tuviera paciencia con el futbolista. Mejor dicho, con los futbolistas, porque en su mensaje sobre el papel de los canteranos incluyó a Kang In Lee. «Tenemos que intentar que suban peldaño a peldaño y que los pasos sean firmes para que luego no retrocedan», dijo el técnico. El problema y la bendición del fútbol es que la paciencia no sirve, ni para bien ni para mal, y en ocasiones ocurre que un futbolista limpia su cabeza y se dedica a derribar la puerta con jugadas, con goles, que le confirman como un valor aprovechable desde ya pese a que en el DNI aparezca marcado ese 2000 como año de nacimiento.

Marcelino fue consecuente con sus ideas y apostó de inicio por Denis Cheryshev. No le bastó al asturiano que Ferran bailara al Sporting durante una segunda mitad coronada con el tanto que cerraba la clasificación para cuartos. Al César lo que es del César: Marcelino, en rueda de prensa, no le quitó ni un gramo de mérito al partidazo del extremo de Foios: «Todos en el club somos felices cuando un futbolista juega así. Ferran tiene unas grandes condiciones pero debe dar pasos firmes para convertirse en un futbolista importante en un club de la exigencia del Valencia, algo que no es fácil».

Ayer Ferran fue el de las inferiores de la selección española. El mismo que dentro de una brillante camada de futbolistas es capaz de tomar responsabilidades desde el primer aliento. El valenciano saltó al césped de Balaídos en el minuto 61 sustituyendo a otro jugador que cogió poso en una situación de crisis, Carlos Soler. Sufría el Valencia para encontrar el hueco en ese tramo de partido y Ferran aguardó el fallo de la defensa del Celta en el segundo palo. La liberación también necesita su dosis de suerte, así que el despeje fallido de Araujo le cayó a él, al futbolista de 18 años que, con el exterior, conseguía marcar su segundo gol con el Valencia en apenas cinco días. «Yo intento hacerlo lo mejor posible y dar el máximo. Estoy aquí para ayudar», resumía el '20' tras el encuentro. Ferran volvió a señalarse el escudo para celebrar el gol, igual que hiciera ante el Sporting de Gijón, mientras esbozaba una gran sonrisa con el trabajo todavía a medias: faltaba el segundo.

El segundo llegó, obra de Rodrigo, para culminar una remontada que permite creer a Marcelino y sus futbolistas. «Este es el Valencia real, el que venimos entrenando y trabajando. Venimos de un momento muy bueno y necesitamos sumar puntos para ir hacia arriba», concretó el extremo de Foios, que se ha convertido con estas dos actuaciones en el mejor fichaje de invierno posible para el Valencia. A Marcelino le hace falta un delantero sí o sí que supla la ausencia de Batshuayi, pero los Reyes han dejado al entrenador un extremo que parece suelto definitivamente para dejar su impronta en el primer equipo.

En las dos últimas victorias marcó Ferran y celebró el equipo en Balaídos un hecho que no se daba desde noviembre. Por fin engancha el Valencia dos partidos celebrando el triunfo. La única vez que pudo hacerlo a lo largo de la presente temporada fue en noviembre. En esa buena racha derrotó al Young Boys en la Champions y luego ganaría a Rayo Vallecano y Getafe para conseguir la mejor cadena de resultados hasta el momento. Desde ese momento ha jugado el Valencia doce partidos (con el de ayer) con un balance de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas. La próxima parada le mide al Villarreal en el derbi de Mestalla.