Ferran promete guerra El de Foios vuelve de la selección tras marcar tres goles y ser decisivo ante Suiza TONI CALERO Jueves, 18 octubre 2018, 00:55

Ferran Torres decidió echarse a su equipo a la espalda el martes en Basilea. La sub-19 llevaba un camino triunfal pero el partido ante Suiza se complicó. El valencianista había abierto el marcador de cabeza aprovechando el servicio de Moha desde la esquina, pero los helvéticos empataron cinco minutos después. Era momento de dar un paso al frente y Ferran, que jugó como siempre por fuera pero sin despreciar las incursiones por el centro, sentenciaría el duelo con una acción de ariete puro. El desparpajo y la valentía que el futbolista de Foios derrocha en sus regulares viajes a la selección son las cualidades que aún no ha podido exhibir en este Valencia con la imperiosa necesidad de sumar puntos en Liga y Champions y los roles dentro de la plantilla, de momento, muy definidos por Marcelino.

El extremo regresó ayer a la disciplina valencianista después de encadenar tres encuentros con la selección (240 minutos) en los que hizo tres goles y dónde, como ocurriera en la sub-17, es uno de los líderes del grupo junto a los valencianos Hugo Guillamón y Abel Ruiz. La ambición de Ferran pasa ahora por conquistar su espacio dentro de los planes de Marcelino, ir ganando terreno respecto a la competencia y demostrar que, pese a su insultante juventud (18 años) está preparado para rendir en Primera.

Ferran tiene algo muy claro: no se va a rendir a las primeras de cambio y su idea sigue siendo la de ser importante en el Valencia desde ya. Es por ello que no quiere oír hablar de la posibilidad de salir cedido en el mercado de invierno. El futbolista de Foios cree en sus posibilidades y de momento no contempla ese escenario. El club, por su parte, todavía no entra de lleno en las opciones de entrada y salida en enero. «Miro a los ojos y digo que cualquiera que diga que estamos pensando en algún jugador, no ya en un jugador sino en una demarcación concreta para el mercado de enero, no está diciendo la verdad», sentenció ayer Marcelino en una entrevista en Gestiona Radio (107.1 FM). En ese sentido, cabe recordar que Mateo Alemany desvelaba la porción del gasto de plantilla guardada por el Valencia para hacer frente a una posible incorporación en invierno.

Ferran, por cierto, recibió un buen espaldarazo del Valencia en septiembre, hace unas pocas semanas. La Real Sociedad quiso al extremo y Marcelino se cerró en banda. No y no. «Es cierto que salió la noticia y estoy muy contento porque sé que el Valencia me quiere, no ha dejado que me vaya y para mí es muy bonito», admitía el de Foios tras un amistoso en Alcoi, jugado tan sólo unos días después de que brillara en el derbi de Orriols, donde apenas contó con 20 minutos. Esa notable actuación contra el Levante hizo que Marcelino le alineara en el once frente al Betis y el Villarreal. Tres encuentros consecutivos participando (139 minutos) y desde entonces esperando sin suerte su turno.

La dura competencia

Es evidente que la mejora de Gonçalo Guedes -llegó sin ritmo y muy lejos de su nivel- unida a los hombres de banda como Denis Cheryshev, Carlos Soler e incluso las irrupciones en esa zona de Francis Coquelin y Daniel Wass suponen una gran competencia para Ferran. En fútbol todos los escenarios están abiertos, pero el extremo de Foios de momento sólo se centra en pelear con ellos cada minuto. «Que haya jugadores de tanto nivel en tu puesto sirve mucho para aumentar el tuyo. El Valencia tiene jugadores de nivel 'top' y entrenar a su lado te hace coger muy buen ritmo», explicaba el jugador valenciano a principios de septiembre.