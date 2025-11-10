Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Danjuma, en Mestalla. EP
Buena base en la que apoyarse

El Valencia mejoró en intensidad, presión, defensa del área en repliegue intensivo y agresividad

Fernando Gómez Colomer

Fernando Gómez Colomer

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:27

Y el Valencia dio la cara ante el Betis. Mejoró en algunos momentos del juego en los que estaba rindiendo de manera francamente deficitaria, y ... pudo ganar ante el equipo andaluz, aunque después del cero a uno, también pudo perder. Volvió a enfrentarse a un rival que venía de jugar en Europa League hacía menos de tres días, pero, esta vez sí, lo hizo notar sobre el terreno de juego. Y aprovechó una mayor intensidad para equilibrar un duelo que parecía bastante decantado a priori. Una primera mitad en la que se jugaron dos tipos de partido, aquel en el que el Betis dominaba, tenía al posesión y jugaba en campo contrario, ante un Valencia que contragolpeaba, o el escenario de ida y vuelta que se jugó en determinados momentos de esta primera mitad. Situación esta, que favorecía la posibilidad de éxito de los nuestros.

