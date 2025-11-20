Ezequiel Garay: «Ojalá Peter Lim se vaya por el bien del Valencia» «Empezó a echar a gente que no le gustaba, a mí el primero», expresa duramente el central argentino, que se ha posicionado claramente contra el máximo accionista del club valencianista

A ojos de muchos amantes del fútbol, Peter Lim no es una figura que sea muy bien considerada. Lo dicen los observadores, pero también aquellos que experimentaron de primera mano y hablan con conocimiento de causa sobre su gestión. Uno de ellos es el exfutbolista Ezequiel Garay, que ha querido trasladar su postura al respecto.

El defensa argentino será protagonista esta tarde de una entrevista el espacio 'El Cafelito' con el periodista Josep Pedrerol. Sin embargo, se ha compartido un avance de la misma en la que Garay hablaba sobre el Valencia CF y se ha mostrado especialmente crítico con el dueño del club y una posible marcha. «Ojalá se vaya, por el bien del club. A las pruebas me remito, no levanta», comienza declarando y con gestos evidentes de contrariedad hacia él.

Pero la reflexión de Garay no queda simplemente ahí. Siempre sin pelos en la lengua, se hacía eco del problema por el que pasa la entidad valencianista. «Hasta que no se vaya el de arriba nada va a cambiar». Para argumentarlo, ponía en perspectiva también desde un plano deportivo: «Consigues dos años seguidos en Champions, ganas una Copa del Rey al Barça de Messi y Luis Suárez y al siguiente año empezó a echar a gente que no le gustaba. A mí el primero, por no estar de acuerdo ante una situación como era echar a Marcelino. Eso me perjudicó, luego me lesioné y fue como una grandísima excusa para echarme», valora.

Visiblemente dolido por este desenlace con el máximo accionista del Valencia y dando por hecho que le «dejaron tirado», no podía ni quería imaginar al club cayendo a la segunda división. El amor que sigue sintiendo por los de Mestalla es grande. «Quiero mucho a su gente y a su afición. Me han tratado muy bien y también gente del club, quitando los de arriba».

En su etapa como jugador, Garay compitió entre los años 2016 y 2020 como valencianista. Fue el segundo club en que más partidos disputó, con un total de 116, tan sólo por detrás del Benfica, y en los que anotó seis goles. Durante ese tiempo, el argentino fue uno de los inquebrantables de la zaga y dejó un buen recuerdo en la hinchada blanquinegra. Tras ello, después de un año tratando de encontrar alguna nueva experiencia satisfactoria, decidió colgar las botas de forma prematura.