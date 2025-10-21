Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El exvalencianista condenado a pagar a su antiguo representante

Una sentencia obliga a pagar 554.700 euros al futbolista Gonzalo Villar, actualmente en las filas del Dinamo de Zagreb

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 12:55

Hay ocasiones que las relaciones entre los futbolistas y representantes generan discrepancias. Normalmente no es así y todo se establece mediante un trato profesional y de confianza personal en el que impera la normalidad. Pero existen episodios aislados, en los que alguna de las partes implicadas apela a incumplimientos de contrato y, por tanto, a sus repercusiones económicas. Y en esta tesitura se ha encontrado Gonzalo Villar, que deberá indemnizar al que fuera su anterior representante.

Tras una sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia de Murcia, después de un proceso que ha durado varios años, el futbolista Gonzalo Villar ha sido condenado a pagar la cifra de 554.700 euros. Esta resolución se ha estimado de forma parcial, ya que la parte demandante reclamaba algo más de 1,1 millones de euros en concepto de lucro cesante y daño emergente, no ha sido aprobada. Pero, en cambio, el jugador que pasó por las categorías inferiores del Valencia CF sí tendrá que compensar con la cantidad anteriormente citada, debido a los intereses legales devengados desde 2022.

El representante inició un proceso judicial contra Gonzalo Villar cuando se produjo su desvinculación, la cual no se produjo de forma amistosa. Según entendía, en caso de resolverse de forma unilateral antes de terminar el contrato que tenían en común, tendría que indemnizar con un diez por ciento del valor total. Y en verano de 2021, Gonzalo Villar tomó un camino diferente al suyo, con tal de emprender y abordar otras negociaciones que afectaran a su trayectoria deportiva, al entender que se había ocasionado una insuficiente promoción con su predecesor.

En la causa también se incluía a su hermano, Javi Villar, con una sanción reclamada con cantidades menores. Pero igualmente se le ha declarado exento de cualquier cargo, al ser menor de edad cuando firmó el contrato. Actualmente, Gonzalo Villar compite con el Dinamo de Zagreb, en la liga de Croacia. Tras un periplo en la liga española en equipos como el Elche, Getafe o Granada, el jugador murciano de 27 años aceptó firmar por el equipo que aborda competición europea y donde el club nazarí recibió 3 millones de euros por su traspaso. De esta manera, espera recuperar la confianza y su mejor versión, como en su día llevó a la Roma a apostar por él tras ser reclutado de la entidad valencianista.

