La extrema necesidad de fichar al delantero Momento en el que los tacos de la bota de Arambarri contactan con el tobillo de Gameiro para impedirle que siguiera avanzando con el balón. / CREMEL/AFP Rodrigo y Mina tendrán que jugar en Liga y en Copa, a la espera de que a Gameiro, con un fuerte golpe en el tobillo izquierdo, se le hagan hoy nuevas pruebas El Valencia arrancó con cuatro puntas y sólo le quedan dos J. CARLOS VALLDECABRES Jueves, 24 enero 2019, 01:34

Un delantero que lo hace casi todo bien menos marcar (Rodrigo, con tres tantos en 31 partidos); otro que aunque los marca a pares no acaba de dar el nivel de continuidad que se necesita (Santi Mina, con 8 dianas); un fichaje de verano que sólo suma tres goles y que va con muletas porque un poco más y le revientan el tobillo izquierdo con los tacos (Gameiro); un derbi que solventar este sábado en Mestalla (contra el Villarreal); una eliminatoria que levantar el martes que viene ante un rival que ya ha demostrado que es de todo menos refinado (Getafe); a dos semanas de estrenarse en la Europa League sin saber muy bien qué papel se quiere desempeñar (el Valencia), y siete días tan sólo para fichar un futbolista que solucione de una vez todos los males anteriores. Esa es la fotografía que tiene ante sí el Valencia y que le está quitando el sueño no sólo a Marcelino sino también por añadidura a Mateo Alemany.

El director general, por cierto, no se pierde ningún partido del Valencia, ni aún acabado de aterrizar de Singapur. Excepto el de este martes en el Coliseum. Su ausencia llamó la atención y sólo las gestiones para reforzar al equipo explican que no estuviera en un partido con tanta trascendencia, sobre todo popular. Al club de Mestalla le empieza a agobiar el calendario. El cierre de mercado está ya a la vista y aunque ofrecimientos de jugadores han habido y bastantes, no se ha producido ningún avance al respecto. Es más, por no producirse ni se ha dado solución a las vacaciones pagadas de Aderllan Santos ni a la nueva cesión que pretende alcanzar Batshuayi con el Mónaco.

El panorama que se le presenta a Marcelino ahora es bastante preocupante y desgraciadamente para él todo influye en su situación profesional.

Empezó la Liga con cuatro delanteros que teóricamente le iban a garantizar un buen capazo de goles y a estas alturas sólo tiene dos 'sanos' y con unas tremendas dificultades para marcar. El problema es que aunque se ha advertido ya por el propio Alemany y el mismo Marcelino que no quedará otro remedio que esperar a que el mercado de enero vaya tocando a su fin para despejar alguna de las operaciones en las que se han entablado negociaciones, el Valencia mientras tanto va quemando etapas casi bajo mínimos, con las consecuencias que eso siempre provoca. Es lo mismo que pasa con las contrataciones que se hacen a finales de agosto, que tardan casi siempre en responder a las expectativas.

Ahora, por ejemplo, las pruebas que se le van a hacer hoy mismo a Gameiro adquieren una importancia grande. El francés fue explorado ayer por los médicos y parece que se reducen los primeros temores que se observaron en el vestuario de Getafe. Sólo tiene el golpe, a la espera de lo que se le vuelvan a observar esta mañana, un poco más arriba de su tobillo izquierdo. Aún quedando ahí el percance desde luego el dolor que tiene y la inflamación son bastante intensos. No se descarta todavía nada pero se da ya por sentado que el sábado no estará listo.

Marcelino tiene que volver a recurrir a Santi Mina y a Rodrigo de inicio, pero sabiendo además que no tendrá recambio de 'élite' en el banquillo (puede citar a Fran Navarro, del filial). Lo más sorprendente es que a pesar de las necesidades, ni se podrá contar para un caso como éste con Batshuayi, incluso si aún siguiera aquí el fin de semana.

El problema no es que jueguen la hora y media Mina y Rodrigo este sábado, lo peor es que tendrán que volver a hacerlo tres días después en la exigente vuelta contra el Getafe. Ayer, por cierto, Valverde reclutó para la Copa al recién llegado Boateng. El delantero alemán, dicho sea de paso, llega cedido al Barça, fórmula que salvo sorpresa también busca el Valencia. Comentó Marcelino que se busca un delantero pero que si no se encontraba nadie, se conformaría con alguien que pudiera actuar en banda. Con Gameiro fuera de combate, no sólo aumenta la premura sino también la necesidad de tener ese perfil de goleador.