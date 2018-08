El extraño caso Murillo en un día para triunfar El Valencia, sin el colombiano pese a faltar Garay, siempre luce en Cornellà | Diakhaby tomará el puesto del argentino en el eje de la zaga y el entrenador podría dar entrada a Gameiro al lado de Rodrigo PEDRO CAMPOS DUBÓN valencia Domingo, 26 agosto 2018, 00:48

La felicidad nunca es absoluta. El Valencia ha conformado una de las plantillas más completas del continente, en el debut liguero dejó claro que ni el nuevo millonario Atlético somete a este grupo y Guedes está a punto de llegar. Debería aparecer una sonrisa en la cara de todos los valencianistas. Pero la condición humana es masoquista, parece que nos guste flagelarnos. Y ante un encuentro más que propicio para empezar a sumar de tres en tres, la ausencia de Jeison Murillo de la convocatorio ha creado un caso a analizar. Garay no se ha recuperado del golpe que sufrió en su rodilla derecha y ni así el colombiano cuenta para Marcelino. Diakhaby será titular junto a Gabriel Paulista y ante alguna incidencia será Rubén Vezo el recambio. El portugués apuntaba a lateral tras la marcha de Montoya, pero el extraño caso Murillo le devuelve a su posición natural.

El entrenador insiste en que no hay problema con su futbolista. Pero las palabras no cuentan cuando los hechos mandan. Es el quinto central del equipo, y si contamos con el canterano Javi Jiménez se iría al sexto puesto. Así que algo sí pasa cuando hasta la lesión que le paró la temporada pasada era titular y uno de los futbolistas más destacados por su estado de forma. Pero tras recuperarse ya nada volvió a ser lo mismo. Marcelino no ha querido que se fuera en verano y el club insiste que no habrá movimiento alguno con el defensa antes de que se cierre el mercado de fichajes. Pero Murillo ni está ni se le espera. Y nadie sabe por qué.

El colombiano verá el encuentro desde la televisión. En Cornellà-El Prat estarán sus compañeros con el objetivo de no romper las estadísticas. Dicen que están para quebrantarlas, pero que sea otro día, no hoy. El Valencia lleva dos temporadas con victoria en casa del Espanyol (0-1 en la temporada 2016-17 y 0-2 en la pasada) y el refrán «no hay dos sin tres» apunta a triunfo blanquinegro («a la tercera va la vencida» no se contempla en la expedición). Llegan los dos equipos en buena disposición, sin derrota en el inicio. El conjunto blanquinegro, además, demostró que las expectativas no son desmedidas, son reales. Cuenta con una plantilla amplísima y de calidad excelsa. Además, los dos nuevos delanteros -Gameiro y Batshuayi- ya han tenido dos semanas de adaptación a los tangibles y a los intangibles del librillo de Marcelino. Podría ser el momento de dar la alternativa a uno de ellos en sustitución del voluntarioso Santi Mina.

Mouctar DiakhabyDefensa central del Valencia «Espero hacerlo ante el Espanyol aún mejor que contra el Atlético»

Los atacantes valencianistas tendrán opciones de gol. Seguro. El técnico del Espanyol, Rubi, es de esos que prefieren ganar 4-3 que 1-0. Mientras sea vencer, da igual el resultado, asegura, pero los riesgos que corre son altísimos. Si el rival es mediano aumentan tus posibilidades; si tienes enfrente a un martillo pilón como es el Valencia, cuidado que luego duele. Rubi es de la escuela del Barça, de la de Cruyff y Guardiola, al que le puede ir fantástico -logró el ascenso con el Huesca- o pésimo -su estancia en el Levante-. En el Espanyol pretende mantener su estilo pero la directiva le ha dado poco para armar una plantilla rocosa. Justamente hoy en el palco estará su presidente, el chino Chen Yansheng, al igual que el Valencia tendrá en el estadio catalán a su magnate, Peter Lim, al que Marcelino ha apretado fiando el fichaje de Guedes a la persuasión y al dinero del singapurense. Qué bueno sería tener hoy al luso. Hoy y siempre.