Javi Guerra todavía tiene pendiente esta temporada ser el referente del Valencia. AFP

El extraño caso de Javi Guerra y Ugrinic

Corberán ha dejado al valenciano en la suplencia en tres visitas y en el Bernabéu solo jugó 3 minutos| El suizo, el fichaje más caro del pasado verano es todavía una incógnita por sus problemas de rodilla ya que tan solo ha jugado cuatro ratos

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

«Estoy muy feliz de seguir en mi casa». Lo decía en agosto tras firmar la renovación hasta 2029 y seguir por lo tanto sigue, ... pero lo de jugar como todos esperaban queda cada vez más en entredicho. Que Javi Guerra es un gran futbolista es algo que el valencianismo tiene bastante claro pero de la misma manera que observa su proyección y aprecia su valía sobre el césped –aunque en algunos encuentros haya estado igual de mediocre que el resto de compañeros–, crece la sospecha de que algo está fallando en torno a su posición dentro del proyecto de Carlos Corberán. En otras circunstancias, la suplencia de cualquier futbolista no sería motivo de atención más allá del lógico debate que se puede generar cada semana sobre si la decisión del entrenador es o no la más acertada para el momento en función del rival o de cómo ha trabajado durante la semana, pero en el Valencia, el peso de la clasificación hace que todo se pueda en algún momento sobredimensionar más de la cuenta. Cualquier mínima anomalía puede ser aumentada por los malos resultados. De ahí que, por desgracia para el equipo, el hecho de que Javi Guerra tan solo jugara tres minutos en el Santiago Bernabéu y que hayan sido ya tres los partidos –siempre fuera de Mestalla– en los que ha arrancado desde el banquillo es tan extraño como el caso que puede llegar a representar Filip Ugrinic, un jugador del que no se puede opinar todavía sobre su valía ya que tras doce jornadas de campeonato sigue incluido en el parte de guerra de cada semana.

