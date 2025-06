El extranjero que rechazó al Real Madrid por el Valencia CF: «El club me cambió la vida, soy valencianista a muerte»

J.Zarco Viernes, 27 de junio 2025, 00:28 Comenta Compartir

Miku Fedor entró en la cantera del Valencia CF tras llegar de Caracas y logró debutar con el primer equipo en 2009, en un club en el que estaba Villa, Zigic, Silva o Mata. Sin embargo, esa elevada competencia provocó que se marchara al Getafe en 2010 en los inicios de una extensa carrera. El venezolano se ha pasado por el espacio de Youtube de Josep Pedrerol, 'El Cafelito', y ha repasado cómo fue su paso por la entidad de Mestalla.

«Hago dos pruebas. Hago dos goles en dos partidos. El primero que me hace la prueba es Luis Milla. Él llevaba el Juvenil A, me hacen entrenar con ellos y hago un gol. Al día siguiente me dicen vuelve que vas a entrenar con el Valencia C y el B que llevaba César Ferrando. Estaba Jandro, Garrido, David Navarro. El B nos gana 6-1 pero el único gol lo hago yo», ha explicado sobre su llegada.

El delantero también contó una anécdota que tuvo con Suso García Pitarch: «Me dicen que voy a fichar. Suso García Pitarch me hace un contrato de si te lo vas ganando irás ganando dinero. Me preguntó de qué equipo era y yo inocente le dije que era del Barça. Se me quedó mirando y me dijo 'no, no, no, tú eres del Valencia'. Desde entonces, valencianista a muerte».

Para Miku, ver entrenar a leyendas del Valencia ya fue cumplir un sueño: «Paso a dormir en la residencia en Paterna, allí estaba Silva, que era muy tímido. Allí conocí a Pablo Hernández, empiezas a vivir el fútbol diferente. Te asomabas por la ventana y veías a Cañete, Ayala, esa es la meta».

El ariete desveló que uno de los momentos más difíciles fue decir no al Real Madrid: «Soy del Valencia, me cambió la vida, me dio la oportunidad y me reafirmó mi confianza. El año que voy cedido a Salamanca meto muchos goles y recibimos una llamada del Real Madrid Castilla de Míchel. El director deportivo del Valencia, Carboni, me dijeron que confiaban en mí y me hicieron contrato del primer equipo».

Eso sí, recalcó que no fue nada decisión nada sencilla: «Obviamente le di muchas vueltas, mi familia siempre me dicé que tuve la osadía de decir que no al Real Madrid. El Valencia había ganado dos ligas con Benítez, el club estaba bien. Un amigo me hizo una reflexión de cuántos canteranos hay en el Madrid en el primer equipo y cuántos en el Valencia. Decidí firmar y no me arrepiento».

