Unas extrañas vidas cruzadas Pogba hace un gesto a Mata en el entrenamiento de ayer del United, con Pereira detrás. / Jason Cairnduff Mata adora al Valencia mientras Lim tiene nexos con el United y es socio de Neville | A Marcelino le sentó como un tiro que Andreas Pereira decidiera por su cuenta regresar a su club de origen a falta de dos partidos J. CARLOS VALLDECABRES Martes, 2 octubre 2018, 01:43

El United se ha gastado con Mourinho al frente (fichó en 2016) casi 440 millones de euros, más de la mitad de lo que invirtió en total en los últimos cinco años. En su primer ejercicio desembolsó 164 millones en Pogba, Mkhitaryan, Bailly e Ibrahimovic. Viendo esas cifras cuesta imaginar qué tiene en común con el Valencia, además lógicamente de militar en el mismo grupo de la Champions. Pues bien, entre ambos clubes hay unas extrañas vidas cruzadas, empezando por el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, y terminando por Juan Mata, uno de esos futbolistas que vale la pena tener en un club por los valores que representa.

Juan Mata Jugador

Vendido por 28 millones, luego pagó el United 45

28 millones de euros obtuvo el Valencia por Juan Mata cuando cerró su traspaso al Chelsea. A punto en su momento de fichar por el Barcelona, el futbolista (hábil fichaje de Carboni y posteriormente campeón del mundo) llegó a convertirse poco menos que en el buque insignia del Valencia, club con el que guarda todavía una fuerte vinculación sentimental. En 2014 el United se lo llevó por 45 millones. En enero el United ejecutó la opción que tenía de ampliarle el contrato hasta junio de 2019. A sus 29 años, los aficionados valencianistas suspiran por verlo de nuevo jugando con la camiseta blanquinegra.

Peter Lim Máximo accionista

Dueño de un club y con palco privado en el estadio rival

Si convulsa fue la llegada de Peter Lim al Valencia, la compra del empresario de Singapur del Salford City no tuvo nada que ver. Allí es propietario al 50%, el otro se lo reparten cada uno con el 10% Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt y Phil y Gary Neville. Este club -en la quinta división inglesa- está enclavado en el área metropolitana de Manchester. Lim ha invertido en negocios inmobiliarios en Manchester y participa junto a los exfutbolistas del United anteriores en el hotel junto a Old Trafford (Hotel Football). La presencia hoy de Lim en su palco del estadio será sin duda uno de los puntos de interés.

Gary Neville Exentrenador

Gran jugador, buen analista y un fracaso como técnico

Alucinó Gary Neville cuando llegó a la ciudad deportiva de Paterna por infinidad de aspectos que envolvían el día a día del Valencia. Entre sus obsesiones, la de poner una valla casi en la misma carretera de acceso en una zona de no era propiedad del club. Se perdió en detalles absurdos y nunca entró de fondo en lo que de él se pretendía: que sacara al equipo de la mediocridad. Llegó con el Valencia séptimo y fue destituido estando en el puesto decimocuarto. Ganó once partidos, empató siete y perdió once (incluido el 7-0 de Copa en el Camp Nou). Una apuesta infantil de Peter Lim. De manera paralela, en el Valencia también trabajó Phil Neville, aunque ni su cometido fue el mismo y su adaptación a la idiosincrasia valencianista sí resultó interesante.

Andreas Pereira Jugador

La huida a Manchester que tanto molestó a Marcelino

En la noche que aterrizó en Manises para formalizar su cesión, parecía que en lugar de iniciar una temporada ilusionante viniera poco menos que forzado. Ni un gesto que denotara alegría. Nueve meses después y antes de que acabara la Liga (quedan dos partidos aún), Pereira, lesionado, cogió un avión y se fue a Manchester para no volver. A Marcelino le sentó como un tiro: «Tenía muchas ganas de irse. Si yo fuera su padre o representante, le hubiera aconsejado actuar de otra forma, pero como no lo soy, lo acepto». No es titular en el United ahora, ha jugado 4 partidos (164 minutos, sólo uno completo)

Peter Draper Marketing

El gurú que dijo que la camiseta valía 10 millones

Se fue igual de feliz y contento que vino. Peter Draper fue un fichaje que llegó al Valencia en 2015 de la mano del máximo accionista, que lo conocía de su trabajo anterior en el United. Como director de marketing cifró la publicidad de la camiseta valencianista (después de dos años sin patrocinador) en diez millones. Con el paso del tiempo la fue rebajando hasta los seis millones. En abril de 2017 dejó el Valencia.