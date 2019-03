Una explosión de sentimiento El Valencia de las Bodas de Oro. Pesudo, Tatono, Aníbal, Antón, Sol y Roberto (de pie) y Fuertes, Claramunt, Ansola, Paquito y Poli. / bernat navarro La afición del Valencia soñaba con enarbolar su bandera con orgullo en el centenario después de otros cumpleaños con una celebración más discreta PACO LLORET Sábado, 23 marzo 2019, 00:46

El valencianismo deseaba vivir con intensidad el centenario. Se palpaba en el ambiente y se ha confirmado de forma rotunda con los hechos. La parroquia de Mestalla tenía un hambre voraz por celebrar esta efeméride, soñaba con aprovechar la oportunidad para enarbolar su bandera con orgullo. La necesidad de reafirmarse en una condición, el impulso de expresar a los cuatro vientos una militancia, el propósito de exaltar la historia propia y de rendir homenaje a quienes la hicieron posible. Se han vivido momentos mágicos, cargados de emoción auténtica. Una explosión de sentimiento que inundó las calles de la ciudad de forma pacífica y serena, sin la algarabía que acompaña las celebraciones por los logros deportivos. El festejo destiló alegría, sin imposturas, se exhibió el espíritu genuino de un club que protagonizó un recorrido repleto de simbolismo, desde el templo de Mestalla hasta el corazón de la ciudad, se atravesó el río, esa frontera que marca territorios, inundó de colorido la calle de la Paz, la artería más bonita de Valencia, tan ligada al devenir de la entidad, bordeó la maravillosa falla del Tío Pep y se adentró en el enclave del que surgió, el espacio ocupado hace un siglo por el legendario Bar Torino. Recuerdos y nostalgias, lágrimas por estar allí y la conciencia de protagonizar un día histórico.

Por primera vez, el Valencia ha podido celebrar a lo grande un 18 de marzo. No se hizo con anterioridad porque el fútbol de aquellas épocas pasadas no se parece al actual y porque los fastos de un centenario no son comparables a otras. Las costumbres y los usos sociales han cambiado. En 1944 el Valencia festejó sus primeros 25 años de existencia con la conquista de la Liga, su segundo campeonato de la regularidad, su tercer trofeo destacado. En plena posguerra no había una coyuntura adecuada para manifestaciones populares más allá del campo de Mestalla. A finales de los sesenta, la sociedad se había transformado y se quiso conmemorar el medio siglo con mayor solemnidad. Hubo actos en sintonía con la época, se celebró un trofeo triangular al final de la temporada 68-69, con el patrón competitivo del clásico Naranja. Dos clubes invitados, uno europeo, el alemán del Eintracht Frankfurt, y otro americano, el brasileño del Sao Paulo. El triunfo fue para el anfitrión que aprovechó aquel torneo para incorporar a jugadores a la plantilla como los defensas Barrachina y Aníbal o los delanteros Fuertes y Collar, ambos hombres de banda, el primero, diestro y el segundo, zurdo. Hubo otros actos más restringidos, el clásico banquete al que asistieron representantes de los clubes más relevantes y las autoridades del momento y una revista oral en el Ateneo bajo el nombre de 'Algirós' conducido por Jaime Hernández Perpiñá.

En el contexto de aquella efeméride se procedió a una decisión de enorme calado: el campo de Mestalla cambió su denominación oficial y pasó a llamarse Luis Casanova en honor al presidente que más tiempo había permanecido al frente del club. Bajo su mandato de casi veinte años el Valencia se consolidó como uno de los grandes, acumuló títulos y se labró un nombre. El distinguido con tal honor no era partidario de la medida que se adoptó por aclamación entre los asistentes a la asamblea de socios compromisarios. En aquellos días, mes de junio de 1969, con la campaña oficial recién acabada y la clasificación para Europa asegurada por los pelos, también se despidió a uno de los grandes, Manolo Mestre, a quién se tributó un homenaje que incluía un partido amistoso internacional con gran capacidad de convocatoria.

Los recuerdos del 75 aniversario están más frescos en la memoria. Un ejercicio repleto de contrastes que empezó de la mejor manera posible gracias al inicio arrollador del equipo que se encaramó al liderato con su extraordinario juego. De aquel breve pero dichoso período, apenas un par de meses, sobresale el estreno del himno oficial valencianista, 'Amunt València', que tuvo lugar en septiembre de 1993 en el Palau de la Música. Su título ha derivado en una consigna de complicidad entre los valencianistas y un grito de guerra. El club ya funcionaba como una sociedad anónima deportiva y los problemas no tardaron en aparecer después de un varapalo inesperado. Arturo Tuzón dimitió y, con su salida, cerró un ciclo en la gestión. El Valencia protagonizó una campaña caótica en el campo y en los despachos. El patio no estaba, por tanto, para demasiadas exaltaciones históricas ni tampoco la grada participaba del momento. Aquella fue una efeméride discreta pese al empeño y el entusiasmo que le puso Melchor Hoyos, impulsor de iniciativas que quedaron difuminadas por movimientos sísmicos internos.

Esta vez el valencianismo ha decidido que nada ni nadie le iba a estropear la fiesta. Así ha sido. El guión de una celebración adecuada, en su justo término se ha hecho realidad. No han estado todos, pero por encima de los ausentes se ha elevado la imagen del Valencia, el músculo social de la entidad en una demostración de fuerza impactante que ha sorprendido a más de uno. El colofón de la ofrenda subió la nota de la emotividad. Imposible de olvidar para quienes lo vivimos.