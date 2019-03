La evolución de Marcelino Cheryshev, ayer a su llegada a Krasnodar. / lázaro de la peña/VCF El Valencia terminó el partido de Girona sin delanteros Krasnodar recibe a la expedición con lluvia y el técnico tendrá mañana las bajas de Parejo y Roncaglia por sanción y Garay por lesión J. C. VILLENA VALENCIA. Miércoles, 13 marzo 2019, 00:01

El planteamiento de Marcelino García Toral en la segunda parte en Montilivi, donde llegó a jugar sin delanteros variando su sacrosanto 4-4-2, es pequeña evolución dentro de una temporada donde si algo no se ha cuestionado por parte del técnico asturiano ha sido la disposición de sus futbolistas sobre el césped, pese a que los empates se iban acumulando en la saca liguera. Lo ocurrido en el campo del Girona no fue producto de la expulsión de Roncaglia, puesto que antes de la expulsión del argentino Cheryshev entró por Gameiro en el 58 y Wass por Rodrigo en el 68. Es decir, después del 1-2 marcado por Parejo en el 53, Marcelino ya movió las piezas para disponer sobre el campo un once donde primara más la presión y el orden que la chispa ofensiva, colocando a Cheryshev y Ferran Torres en punta. El tercer cambio, el del Guedes por Kiakhaby en el 73, sí que estuvo motivado por la expulsión de Roncaglia. Esas variantes, al final, le dieron sus frutos al técnico del Valencia puesto que un último zarpazo de Ferran Torres, que aprovechó un gran pase de Kondogbia, permitió a los de Mestalla amarrar los tres puntos en el último minuto.

La del domingo no fue la única ocasión en la que Marcelino varió su disposición táctica habitual esta temporada. El pasado 5 de enero en Vitoria arrancó con un 3-5-2, con Garay, Paulista y Diakhaby de centrales, aunque en esa ocasión no le salió bien la estrategia al asturiano puesto que el Valencia perdió el encuentro por 2-1.

Las bajas para el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League de mañana frente al Krasnodar pueden conllevar la introducción de alguna variante, con el 2-1 de la ida que obliga al Valencia a no relajarse frente al conjunto ruso. La expedición valencianista que contó con todos los jugadores disponibles para la cita, incluido Kang In Lee, llegó ayer por la tarde a territorio ruso, bajo una fina lluvia, y contará mañana con las ausencias de Parejo y Roncaglia por sanción y de Garay por lesión.

España convoca a Ferran Torres y Hugo Guillamón para disputar la Ronda Élite del Europeo sub 19

El héroe de Montilivi, que ya demostró su eficacia en la victoria de Balaídos, conoció ayer que volverá a ponerse la camiseta de España. Ferran Torres, junto a Hugo Guillamón, han sido convocados para la Ronda Élite del Europeo sub 19 que se disputará entre el 18 y el 27 de marzo, donde la selección española disputará partidos frente a Eslovenia, Gales y Holanda.