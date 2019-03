«Esperemos que la necesidad de Guedes no se convierta en ansiedad» El técnico asturiano anuncia rotaciones en Girona y afirma que Peter Lim le sigue mostrando «cercanía, respeto y confianza» Marcelino García Toral Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 10 marzo 2019, 00:27

Krasnodar queda muy lejos. En distancia y, sobre todo, en tiempo. Hoy el Valencia disputa la competición «prioritaria» para el club y es fundamental lograr un buen resultado. «Tenemos que pensar solamente en el Girona y tratar de encadenar una segunda victoria consecutiva que nos pondría en una buena situación para afrontar el partido ante el Getafe, que será el último antes del parón», comentó el entrenador blanquinegro, quien advierte de que pese a que el equipo de Eusebio ha logrado sus mejores resultados lejos de Montilivi, el Valencia no puede relajarse. «Yo prefiero jugar siempre en casa. Los números dicen que el Girona mete más goles y consigue más puntos a domicilio pero nunca nos podemos confiar. En Mestalla hicimos un gran partido aunque el fútbol no nos permitió sumar ni un punto», recordó Marcelino, quien hizo referencia al buen estado de forma del Girona: «Vamos a coincidir con su mejor momento gracias a la última victoria ante la Real. Viene de sumar siete puntos de nueve. Se ha colocado en situación cómoda en la clasificación. Queremos ganar para confirmar nuestro buen momento», dijo.

Tras el Girona, el Valencia se verá las caras ante el Getafe y posteriormente el Sevilla en Liga. Tanto el conjunto madrileño como el andaluz son a día de hoy rivales directos de los de Mestalla por zona europea. Sin embargo, Marcelino intenta restar presión a los suyos recodando la irregular campaña que están realizando prácticamente todos los equipos: «Ahora nosotros nos centramos en la Liga, Krasnodar puede ser definitivo porque si perdemos uno a cero allí quedamos fuera de la Europa League, en cuanto a la Liga no lo es tanto. Está muy igualada, todos los equipos sufren para ganar, también los tres grandes. Aquí va a haber pelea por todo hasta el final por lo que tenemos es que intentar pensar sólo en el próximo partido. Después de ganar contra el Athletic, sumar tres puntos en Girona nos dejaría en muy buena posición tal y como está la clasificación», aseveró Marcelino.

Uno de los futbolistas en los que confía el cuerpo técnico del Valencia para el tramo final de temporada es Gonçalo Guedes. El portugués regresó a los terrenos de juego el pasado diez de febrero tras ser intervenido quirúrgicamente. Pero su regreso, ante la Real Sociedad, no fue nada dulce. La inactividad había pasado factura al portugués. La afición fue comprensiva partido tras partido. Pero el jueves pasado ante el Krasnodar la grada ya empezó a mostrar su nerviosismo. Guedes no termina de arrancar. Marcelino le sustituyó por Cheryshev y el fichaje más caro de la historia del Valencia se marchó visiblemente decepcionado. Su cara en el banquillo era un poema. Sin embargo, el técnico del Valencia confía en que pronto Mestalla volverá a enloquecer con el joven luso. «Viene de una lesión y ve que las cosas no salen, es lógico que se impaciente. Dentro, nosotros, la afición, tenemos que intentar todo lo contrario, que tenga pausa, el esfuerzo ya lo tiene y las cosas se irán poniendo donde deben poco a poco. Es un futbolista con capacidad, talento, actitud, un chico noble, sencillo, humano y con esos valores, unido al máximo talento que tiene, creo que es una cuestión de tiempo que vuelva al mejor nivel. Esa necesidad esperemos que no se convierta en ansiedad», reiteró.

Eusebio Sacristán Entrenador del Girona

La actuación de Guedes fue presenciada en directo por Peter Lim. El máximo accionista del Valencia estuvo en el choque ante el Krasnodar y el viernes se encontró con Marcelino. Un cónclave del que el técnico asturiano no quiso desvelar casi nada. «Cuando viene aquí y solicita hablar yo encantado. Fue una reunión similar a las anteriores, siempre, desde que lo he conocido, me ha mostrado su cercanía, afecto y confianza, hemos hablado de fútbol y del Valencia, me permitís que no dé más detalles por respeto a personas allí presentes», concluyó el entrenador del Valencia.