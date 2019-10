España se olvida de Parejo Rodrigo se mantiene en una lista revolucionaria de Robert Moreno con ocho cambios | El Villarreal, con cuatro, es el equipo que más jugadores aporta y las citas ante Noruega y Suecia vivirán el regreso del valenciano Bernat IGNACIO TYLKO / R. D. Viernes, 4 octubre 2019, 23:38

En su afán por fomentar la competencia en el grupo y de anteponer los estados de forma puntuales a las figuras históricas, el seleccionador español absoluto, Robert Moreno, ha revolucionado la convocatoria para los próximos choques ante Noruega y Suecia, los días 12 y 15 de octubre en Oslo y Estocolmo, respectivamente, a priori los más exigentes para España en un Grupo F de clasificación para la Eurocopa de 2020 muy bien encarrilado. A pesar del buen tono general y de las victorias ante Rumanía, en Bucarest (1-2), y frente a Islas Feroe (4-0), en Gijón, Moreno ha introducido nada menos que ocho cambios y cuenta en su lista de 24 -uno más de lo habitual porque Sergio Ramos tiene una amarilla y Diego Llorente está tocado-, con jugadores procedentes de 17 clubes, todo un hito.

No es casualidad que cinco de esas modificaciones sean en la defensa, con la entrada del lateral izquierdo debutante Sergio Reguilón, el regreso del valenciano Juan Bernat y la presencia de hasta tres centrales que no estuvieron en la convocatoria de septiembre: Iñigo Martínez, Albiol y Pau Torres. También se estrena con la absoluta el Pichichi de la Liga, Gerard Moreno, y vuelven Santi Cazorla, feliz en su segunda juventud, y el jugador de la Lazio Luis Alberto.

Se caen por lesión José Luis Gayà, Jordi Alba y Paco Alcácer, el goleador de moda, mientras que Mario Hermoso Unai Núñez, Dani Parejo, que no se consolida tras su tardía irrupción en la absoluta y es la ausencia con más peso, y Suso causan baja por decisión técnica. Celades, un entrenador que conoce a la perfección los mecanismos federativos, quiso quitar hierro a la ausencia de Parejo en la lista: «Entendemos que independientemente de que se haya quedado fuera, es uno de esos futbolistas del bloque seleccionable. Para nosotros es un lujo poder tenerle, por su manera de jugar y de ser y de estar en el campo. Es uno de nuestros capitanes. La tarea del seleccionador no es fácil, ya que hay jugadores muy buenos y en esa posición mas todavía pero seguro que está en la mente del seleccionador». España se ha olvidado de Parejo que, en el lado lleno de la botella, podrá quedarse a trabajar en Valencia de cara a preparar el decisivo partido de Lille en Champions.

Pepelu debuta en una sub-21 liderada por Ferran Torres Pepelu García está exprimiendo su aventura portuguesa. El centrocampista del Levante, cedido en el Tondela, ha arrancado con fuerza la temporada y su rendimiento no ha pasado desapercibido para la selección española sub-21. De ahí que Luis de la Fuente le haya incluido en la convocatoria para los partidos contra Alemania -amistoso- y Montenegro -válido para la clasificación para la Eurocopa de 2021-. Una lista de 23 jugadores que está liderada por el valencianista Ferran Torres y Dani Olmo. Destaca la ausencia del barcelonista Ansu Fati, quien aún no puede ser seleccionado. La Federación ha tramitado la nacionalización del futbolista de Guinea-Bisáu, pero falta la confirmación de la FIFA.

La lista demuestra las dificultades del Barça y el Madrid, clubes que arrastran lesiones y deficientes estados de forma, tal y como se observa por su andadura renqueante en la Champions. En condiciones normales sería impensable una lista de España con solo un jugador azulgrana (Busquets) y dos del equipo blanco -Ramos, que batirá el récord absoluto de Casillas con 168 internacionalidades- y Carvajal. Los tiempos de cambio en el fútbol moderno se refuerzan por el hecho de que sólo ha sido citado un jugador del Atlético, Saúl Ñíguez, y de que por vez primera se dan cita en cuatro futbolistas del Villarreal, emergente 'submarino amarillo'.

«Engañaría si respondo de forma tajante, rápida y concisa. Entiendo que son momentos que van cambiando», explicó Moreno a la pregunta de si cree que los transatlánticos del fútbol español han disminuido respecto a otros poderosos en Europa. «Vemos muchísimos partidos, aunque no somos superdotados y también dormimos, y ese seguimiento nos permite alimentar la competencia», justificó. Considera más bien Moreno que la lista «es un reflejo de lo que es el fútbol actual. Antes, selecciones que marcaron épocas como Alemania y Holanda, estaban basadas el Bayern o el Ajax, ahora los grandes clubes no disponen de muchos jugadores nacionales. Como técnico me encantaría tener a nueve de un equipo porque sería más fácil», subrayó.

Refuerza el seleccionador su premisa de que no hay intocables. «Hay cambios porque creo que es un compromiso. Tienen que estar aquí por lo que hacen no por lo que son. Esa debe ser la máxima de la selección. Si nos dejamos llevar por el pasado y los títulos, nos perjudicaríamos y no seríamos justos. No traemos a los mejores sino a los que creemos que se coordinan mejor juntos».