«El equipo se merendó al Getafe pero no lo materializó» Marcelino, en la banda de Mestalla durante el Valencia-Getafe. LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 18 marzo 2019, 00:39

Marcelino García Toral volvió a sentir la amarga sensación del empate en Liga. Aunque ayer lo fue un poco más por ser en Mestalla y ante el cuarto clasificado que además es el Getafe. «No ha habido mucha diferencia entre este partido, la Real Sociedad y el Espanyol. Hemos sido muy superiores. El fútbol es eficacia, son los goles los que determinan los resultados. El equipo se merendó al Getafe pero no lo materializó. Era un partido muy importante y ha sido una pena no haber logrado la victoria que merecíamos», dijo el preparador.

Aunque no quiso hacer referencia a la actuación arbitral, sí que consideró el técnico que Sánchez Martínez frenó en exceso el ritmo del partido. «No tengo nada que decir de la actuación del colegiado pero creo que podrían intentar que el juego tuviese más fluidez y que se disputarán más minutos. Se jugó muy poco. Hubo interrupciones continuamente, además de 21 faltas creo que son», afirmó.

«Estamos pagando no estar arriba por los empates que hemos sumado en casa. No perdemos desde hace mucho y estoy muy orgulloso del trabajo y del juego del equipo. No puedo pedir más. Creo que si no hay lesionados y enlazando todo lo que está pasando y lo que hemos demostrado contra el cuarto, todo hace indicar que el Valencia y otros equipos lucharemos por la cuarta, quinta y sexta plaza porque está todo muy juntito. La gente tiene que ayudar. Contra el Getafe quizá se fue un poco contrariada por el empate pero en frío se valora más el trabajo de los futbolistas», añadió.

Marcelino hizo referencia a Guedes y a su progresiva mejoría: «Es lo lógico que vaya a más. Tiene capacidad, ambición, viene de mucho tiempo parado. Todos queríamos que fuese el mejor nada más recuperarse pero lleva tiempo. Ha marcado dos goles en los últimos partidos. Con la lesión que tuvo y el paso de las semanas todo hace indicar que poco a poco volverá ser importante. Frente al Getafe hizo un segundo tiempo fenomenal. Con la suma de tiempo, esfuerzo y acierto creo que vamos a ver al mejor Gonçalo».

Respecto a la internacionalizad de Kang In Lee y su ausencia una vez más en la convocatoria, reiteró el discurso de sus anteriores semanas: «Hace tiempo que sé de la posibilidad de que fuera con Corea del Sur. Es un jugador de banda y tenemos muchos jugadores de banda. Es muy difícil entrar. Todo es un proceso. Lo importante es su mentalidad y su capacidad. Poco a poco demostrará el futbolista que puede ser en un futuro».

Marcelino pidió una tregua para hablar del partido ante el Sevilla: «Dejadme descansar unos días, es importante ese partido. Vamos a Sevilla y luego jugamos en Mestalla contra el Real Madrid. La igualdad es máxima. Vamos a intentar olvidarnos del fútbol por unos días. Luego a la vuelta seguiremos a full. Nos quedan dos meses de competición muy atractivos como para no ser ambiciosos, optimistas e ir a por todas. Queda un tramo final de temporada muy bonito y exigente».

En la previa, Marcelino advirtió de que no habría saludo con Bordalás si, como ya pasó en partidos anteriores, salía con el partido ya iniciado. Ayer volvió a sentarse en el banquillo con el encuentro en marcha. «No le he saludo porque no he llegado a tiempo», concluyó.