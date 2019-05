EL EQUIPO POR EL QUE HA LUCHADO MARCELINO «Hay que mostrar compenetración y mucha atención. En esa tesitura, hay grandes opciones de conseguir la Copa» MOISÉS RODRÍGUEZ Viernes, 24 mayo 2019, 00:52

LA PIZARRA DE

MIGUEL ÁNGEL BOSSIO

Al Valencia se le ha presentado una gran ocasión para conseguir, en el año del centenario del club, su octavo título de Copa. Para ello, básicamente el Valencia debe ser él mismo ser, el equipo por el que ha luchado Marcelino durante mucho tiempo. Con esa personalidad de saber jugar con minutos, con resultado, de saber jugar con cambios, de ser un estratega fenomenal. Luego, por parte de los chicos, deberán mostrar mucha atención y una enorme compenetración. Creo que ante esa tesitura, el Valencia tiene grandes posibilidades de conseguir la Copa.

Yo siempre hago el mismo comentario: es tan importante en una defensa que empiecen trabajando los delanteros, como vital en un ataque que los centrales sepan sacar jugando el balón o estén en vigilancias, pendientes de lo que pueda hacer el rival en el contragolpe. Entonces, destacar un puesto en concreto, no. Insisto en que lo es necesaria la compenetración. Jugar como equipo, que lo saben hacer perfectamente, y tirar toda esa energía, esfuerzo en unas ganas de traer un título después de tanto tiempo aquí a Valencia, que se necesita muchísimo.

También tengo que decir que las finales muchas veces no se juegan bien. Pero se ganan. Eso es básicamente, sin querer dar cierta presión, pero que sientan esa responsabilidad de todo lo que está detrás y de todo lo que se espera de ellos. No me preocupa el rival, sino mi equipo. Siempre he sido de esa filosofía. El Valencia, tiene su personalidad y su trabajo, creo que perfectamente puede doblegar al Barcelona, al margen de Messi o de quien juegue.