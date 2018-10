«Un equipo que está en crisis no compite como el Valencia en San Mamés» Marcelino, ayer en San Mamés. / EFE/JAVIER ZORRILLA El técnico tilda de «losa» los ocho empates acumulados y afirma que el equipo generó el suficiente peligro como para haber ganado Marcelino García Toral Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ BILBAO. Domingo, 28 octubre 2018, 00:07

Marcelino García Toral se resiste a dar por perdida la temporada e insiste en repetir el mismo discurso que sobre la capacidad de su equipo está sosteniendo hasta la fecha, a pesar de que los resultados no llegan de la manera que cabía esperar. «No creo que se esté terminando -se refiere a la campaña-. Sólo llevamos diez jornadas», explicó el entrenador del Valencia tras sumar el octavo empate de la temporada.

Esta vez el técnico no se recreó como sí hizo antes de jugar en San Mamés, cuando se le cuestionó sobre la inestable la situación que atraviesa el conjunto que dirige. «Un equipo que está en crisis no compite como en San Mamés».

El asturiano comentó que jugar en un estadio como el del Athletic es «muy complicado» y defendió la labor que durante la hora y media hizo el Valencia: «Este año juegan hombre a hombre. Es una situación nueva que no es habitual. Hay que ganar más duelos. Cuando el visitante hace ocasiones tan claras como hicimos en San Mamés creo que merece ganar. Generar peligro constantemente contra un rival en campo contrario es difícil, pero hicimos suficiente para adelantarnos en el marcador. Una ocasión muy clara en el primer tiempo y otra en la segunda, pero no conseguimos marcar. Generamos suficiente peligro como para haber ganado».

REACCIONESGabriel Paulista Defensa del Valencia «Esta ansiedad de querer vencer nos resulta muy complicada. Hay bloqueo en la plantilla»«No estamos lejos del objetivo. No dejamos de correr ni pelear para buscar la victoria» José Luis Gayà Lateral del Valencia «Teníamos la obligación de ganar este partido. Nos falta generar más ocasiones de cara a la portería y eso hay que hacerlo desde ya»

Sobre el gol anulado

Tampoco quiso entrar Marcelino en la jugada del tanto anulado al Valencia: «No la he visto bien, no sé si tocó Gameiro. Si con un árbitro, un juez de línea y el VAR hay un error no sería habitual».

No es la primera vez que esta temporada y pese a la acumulación de partidos, el técnico no agota los tres cambios, algo que justificó en rueda de prensa: «A nivel ofensivo no teníamos muchas posibilidades. Nos quedaba Ferran y optamos por seguir así. El resultado va empate y estábamos bien atrás, y el hecho de faltarnos dos jugadores de banda izquierda (los lesionados Guedes y Cheryshev) nos llevó a pensar que no era oportuno».

El técnico comparó la situación del Athletic con la del Valencia y reconoció que el hecho de haber sumado tantos empates pesa en ambos equipos. Además, defendió el planteamiento de su colega Berizzo: «Sólo los entrenadores que trabajamos con nuestros futbolistas sabemos el momento de cada cual. Ellos también venían de jugar miércoles y cuando juegas tres partidos haces variaciones. El Athletic nos puso un medio muy físico, que no es lo habitual. Pero el que mejor sabe la situación de los suyos para intentar ganar es Berizzo. Los empates para ellos y nosotros son una losa. Encontrarnos en la jornada diez con los números que tenemos es algo poco habitual. Llevo quince años como entrenador y nunca había empatado ni cuatro seguidos».