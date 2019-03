500 entradas que paga de su bolsillo Carlos Sevilla (en el círculo), en una reunión de la Asociación de Futbolistas del Valencia. / lp El empresario, exjugador del División de Honor del Valencia, facilita el acceso a la histórica cita de Mestalla a niños sin recursos de la Comunitat Carlos Sevilla donará las localidades del partido de leyendas a gente necesitada LOURDES MARTÍ VALENCIA. Jueves, 14 marzo 2019, 00:50

Todavía se emociona cuando recuerda su infancia en la Casa Hospicio de Nuestra Señora de la Misericordia. Su madre limpiaba iglesias pero el sueldo se quedaba corto. Carlos Sevilla tenía cinco hermanos y apenas podían «comer». Años más tarde, con trabajo y esfuerzo su vida dio un giro de 180 grados. Dejó atrás sus necesidades. Pero nunca olvidó su pasado.

Sevilla es ahora empresario y en cada acción ve una «oportunidad» para ayudar a los que menos tienen. No dudó en dar un paso al frente y se ofreció a comprar «500 entradas para el partido de leyendas del Valencia del próximo 24 de marzo para que disfruten del partido los más necesitados», explica.

El acto que reunirá a exfutbolistas del Valencia de distintas generaciones, desde Guillot a Mendieta pasando por Kempes o Mijatovic, es solidario por partida doble. Además del gesto de Sevilla. La recaudación irá destinada a la Asociación de Futbolistas del Valencia. El colectivo presidido por Fernando Giner realiza diversas acciones sociales. «A todos nos viene a la cabeza el papel de la Asociación en casos como Waldo. Giner es una persona que se preocupa mucho por todos los que han defendido este escudo, está en colaboración con empresas para la búsqueda de empleo de exfutbolistas y tiene muy buenos valores», comenta el empresario, que pasó por la cantera del Valencia. Jugó en el División de Honor. «Fui portero y capitán de la selección valenciana. Tuve de compañeros a Paco López o a José Luis Oltra. Pero llegó una edad en la que había que priorizar y yo me aparté del fútbol en activo aunque siempre he estado vinculado al Valencia», dice.

Las 500 entradas, ubicadas arriba de tribuna central y valoradas en 20 euros, irán destinadas a «dos escuelas de fútbol, a niños con necesidades y a asociaciones vinculadas con Conselleria para personas que no tienen recursos», prosigue Sevilla. El acto altruista no termina ahí. «Antes de entrar al estadio se les dará merienda a cada niño y su acompañante, también una camiseta», desvela. Quedan pocos días aunque no descarta adquirir más entradas si aumentan las peticiones: «Hace 32 años que estoy vinculado con Sanidad, he echado una mano para el pueblo de Cuba, a Argentina, no entiendo la vida sin hospitalidad. Mis hijos son enfermeros y siempre les digo que ayuden siempre que pueden y que se impliquen. Es lo mínimo que se puede hacer por la ciudadanía. Hay que ayudar. Es algo que llevo dentro de mí y que intento que mis hijos también», concluye.

Ya hay más de 20.000 entradas vendidas para el partido de leyendas del Valencia.