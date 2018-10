Lim empieza a vender parte de su negocio Lim llega con Guedes a la terminal de vuelos privados de Manises. / irene marsilla El magnate del Valencia se deshace de su proyecto hotelero HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:58

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, empieza a vender parte de su negocio. El magnate quiere centrarse en el área de salud para mujeres y niños. Lim ha comenzado a dar salida a sus inversiones hoteleras. En un comunicado remitido por Thomson Medical a la bolsa de Singapur informa que la sociedad Ariva ha sido adquirida por Gordon Tang, una de las cincuenta personas más ricas de Singapur, según la lista Forbes -se encuentra en el puesto 32-.

En septiembre de 2016, Rowsley, el brazo inversor de Peter Lim, adquirió la firma Ariva por 7 millones de euros, una empresa de consultoría y administración de hoteles. La venta en efectivo se ha cerrado por 2,8 millones de euros como parte de una estrategia de desinversión para centrase de manera exclusiva en su negocio de atención médica. Hay que recordar que Thomson Medical, que es líder en Singapur dentro de los tratamientos médicos privados, ha llegado recientemente a un acuerdo con el valenciano IVI para abrir clínicas de reproducción asistida en Asia.

Esta venta no va a ser la única operación que acometa Peter Lim para desprenderse de aquellos negocios que ahora mismo no entran dentro del plan de actuación de Thomson. El objetivo, según informa la empresa en el comunicado que remitió hace unos días a la bolsa de Singapur, es desprenderse de sus bienes raíces relacionados con el diseño, la ingeniería y los hoteles. En esa información no especifica si su intención es también vender hoteles como el que posee junto al estadio del Manchester United y los Café Football que tiene con los hermanos Neville y otros exfutbolistas del equipo inglés.

La empresa de Lim comunica que su intención es desprenderse de todos los bienes raíces

El objetivo es vender en el momento surjan buenas oportunidades para el negocio y en el comunicado sólo se señala que se mantendrá la inversión de Vantage Bay Healthcare City en Malasia.

El comprador de parte del negocio hotelero de Peter Lim ha sido el multimillonario Gordon Tang, que es accionista de SingHaiyi Group, una empresa que se dedica a la gestión de bienes raíces de rápido crecimiento en Asia y Estados Unidos. El presidente de la empresa es Neil Mallon Bush, hijo de George H. W. Bush y hermano de George W. Bush, expresidentes de los Estados Unidos.

Está previsto que Peter Lim esté estos días en Valencia para asistir al partido del domingo por la noche ante el Barcelona. Además, se reunirá con el presidente de la entidad, Anil Murthy, y con el director general, Mateo Alemany, para abordar el presente más inmediato del club de Mestalla. Mientras Lim disfruta del fútbol, su brazo inversor empieza a desprenderse de parte de su negocio para ajustar el objetivo.