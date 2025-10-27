El emotivo mensaje de David Villa tras la muerte de Ochotorena: «Un profesional ejemplar»
El exfutbolista 'che' se ha acordado del mítico preparador de porteros
JZ
Lunes, 27 de octubre 2025, 15:46
El valencianismo se ha despertado este lunes 27 de octubre con una triste noticia al conocer la pérdida de José Manuel Ochotorena. El exguardameta estuvo en el Valencia CF entre 1988 y 1992, donde consiguió incluso ser Zamora. Ya retirado como futbolista, se convirtió en uno de los mejores preparadores de porteros del mundo.
El mundo del fútbol se ha volcado para recordar a un hombre muy querido. Entre ellos, David Villa, que coincidió con él en el Valencia CF y también en la selección española. Por ello, ha compartido unas imágenes junto a él en sus redes sociales y también ha dedicado un bonito mensaje.
«Se va una figura importante en los éxitos de la Selección y del Valencia CF, un profesional ejemplar, siempre discreto y buen compañero. Queda su gran legado en el fútbol español y el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de compartir camino con él. D.E.P.», ha escrito 'El Guaje'.
Villa compartió vestuario con él durante sus cinco temporadas en Mestalla y también en los triunfos de la selección española en la Eurocopa de 2009 y el Mundial de 2010.
También lo ha hecho Marcelino García Toral, con el que ganó una Copa del Rey en 2019: «Un hombre bueno, tranquilo y siempre dispuesto a ayudar a los demás.
Cañizares, Palop, Hildebrand, Mora, César Sánchez, Guaita, Diego Alves, Moyá, Matthew Ryan, Jaume Doménech, Neto, Cillessen o Mamardashvili han sido algunos de los porteros que ha curtido Ochotorena.