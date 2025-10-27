El emotivo mensaje de David Villa tras la muerte de Ochotorena: «Un profesional ejemplar» El exfutbolista 'che' se ha acordado del mítico preparador de porteros

El valencianismo se ha despertado este lunes 27 de octubre con una triste noticia al conocer la pérdida de José Manuel Ochotorena. El exguardameta estuvo en el Valencia CF entre 1988 y 1992, donde consiguió incluso ser Zamora. Ya retirado como futbolista, se convirtió en uno de los mejores preparadores de porteros del mundo.

El mundo del fútbol se ha volcado para recordar a un hombre muy querido. Entre ellos, David Villa, que coincidió con él en el Valencia CF y también en la selección española. Por ello, ha compartido unas imágenes junto a él en sus redes sociales y también ha dedicado un bonito mensaje.

«Se va una figura importante en los éxitos de la Selección y del Valencia CF, un profesional ejemplar, siempre discreto y buen compañero. Queda su gran legado en el fútbol español y el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de compartir camino con él. D.E.P.», ha escrito 'El Guaje'.

Villa compartió vestuario con él durante sus cinco temporadas en Mestalla y también en los triunfos de la selección española en la Eurocopa de 2009 y el Mundial de 2010.

También lo ha hecho Marcelino García Toral, con el que ganó una Copa del Rey en 2019: «Un hombre bueno, tranquilo y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

Cañizares, Palop, Hildebrand, Mora, César Sánchez, Guaita, Diego Alves, Moyá, Matthew Ryan, Jaume Doménech, Neto, Cillessen o Mamardashvili han sido algunos de los porteros que ha curtido Ochotorena.