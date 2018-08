Emotiva carta de despedida de Zaza: «Ahora en el mundo hay un valenciano más»

valencia. No han sido pocos los jugadores del Valencia que a través de las redes sociales han mandado diversos mensajes de cariño a Simone Zaza, un futbolista que pese a estar temporada y media como valencianista, ha dejado huella por su carácter tan peculiar tanto en el vestuario como en la afición. Ayer, el delantero fue suplente en su primera convocatoria con el Torino pero tuvo tiempo antes de redactar una carta de despedida hacia los aficionados del club de Mestalla. «Han sido días difíciles y pesados y hice la mejor elección para mí y para el club. Pero ahora en el mundo hay un valenciano más, y nunca olvidaré lo que he vivido. Me quedo con todo lo bueno que he vivido en este año y medio en esta ciudad que desde el primer día ganó mi corazón. Probé sensaciones inexplicables cada vez que jugaba en el Mestalla, escuchando mi nombre cada vez que marcaba un gol y si 40.000 mil personas cantan tu nombre, algo significará, y esto, no tiene precio y nunca lo olvidaré. Que grandes sois afición. Por esto digo gracias sin rencor. Valencia te dejo donde te mereces estar... ahí arriba. Ahora me espera una nueva etapa en mi carrera».