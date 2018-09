LAS EMOCIONES DE LA INFANCIA

DESDE LA GRADA DE MESTALLA

El Valencia cumple cien años. Mis primeros recuerdos del equipo ya tienen más de cincuenta. No está mal. Yo apenas fui a Mestalla de la mano de mi padre, quien, como periodista de La Voz de Levante, cuando iba al estadio lo hacía para trabajar. Hubo, sin embargo, excepciones. En una de ellas me dijo mientras estábamos en el césped antes de empezar el partido, que un defensa del Sevilla llamado Campanal era muy duro, pero que Héctor Núñez y Waldo sabrían plantarle cara. Héctor Núñez era amigo de mi padre y cuando volvió a Valencia para entrenar en 1994 todavía se acordaba de él. A mí, en aquellos primeros sesenta, el que me gustaba era Waldo porque era muy bueno y metía muchos goles, pero, sobre todo, porque era negro. La foto de aquel día me la hice con él. Recuerdo difusamente la final del 67, pero con mucha claridad la Liga del 71, la del año en que por primera vez fui al fútbol por mi cuenta, la de Di Stéfano, Claramunt, Paquito o Sergio, aunque de aquel equipo me llamaban la atención tres futbolistas: Pellicer, Jesús Martínez, y, sobre todo, Valdez. Quería ser igual de bueno que él. Hasta deseaba haber sido zurdo. Estuve en Sabadell cuando el gol de Antón. Dos semanas después, pasé en Estivella el día del partido ante el Espanyol. Era domingo de Pascua. Preferí la radio a ir a merendar y comerme la mona. Campeones. En aquella temporada y en las siguientes iba con varios amigos del colegio a general de pie por 25 pesetas (0,15 euros). En un partido lluvioso, ante el Burgos, nos pusimos al lado de un hombre que estaba solo en la grada medio desierta. Era nuestro profesor de Formación del Espíritu Nacional, un burgalés que había ido a ver a su equipo, que perdió por 2-0. Fue de las primeras veces que estaba con alguien que no era del Valencia. Poco antes, quizá después, me quedé sin ver el Valencia-Real Madrid de las Fallas del 72, el del escándalo arbitral con Sánchez Ibáñez. No pude entrar, la reventa me pedía 45 pesetas (0,27 euros) y no las llevaba. Para entonces, ya seguía al Valencia con asiduidad. Iba a Mestalla siempre que podía, muchas veces con mi padre, que lo hacía ya como espectador, y estuve varias veces en Barcelona. Mi abuela aprovechaba los viajes de las peñas para ir a ver a su hija. Allí, con mi tío Pepe, valencianista irredento en territorio hostil, iba a Sarrià o al Camp Nou. Al final del encuentro regresábamos a casa en el autobús con los aficionados, cariacontecidos o alegres según el marcador. Mi abuela apenas sabía el resultado del partido. Luego, Kempes, la final del 79 que se jugó la noche en la que me iba a pasar el verano a Inglaterra (si hubiera habido prórroga me habría quedado sin verla para no perder el avión), la final del Arsenal en la mili (llegué a Valencia desde Madrid tras un viaje accidentado minutos antes del inicio del encuentro). Allí había visto algunos partidos del Valencia en Vallecas o el Calderón vestido de uniforme para pagar menos. Después, la angustia del 83 y la debacle del 86. Al principio de la temporada de segunda, empecé a ir al estadio para trabajar, como iba mi padre dos décadas antes. Lo que vino después poco ha tenido que ver con las emociones de la infancia, con el cosquilleo en el estómago primero desde mucho antes de salir de casa, luego al vislumbrar Mestalla de lejos y, finalmente, al sentir el magnetismo del césped ya dentro del estadio.