Ejercicio de supervivencia para acercarse a Europa Coquelin, Wass, Gameiro y Cheryshev, en una sesión reciente de trabajo. / damián torres El equipo de Marcelino regresa a la Liga ante el Espanyol con un importante desgaste físico pero crecido tras sentenciar al Celtic TONI CALERO * ACALERO@LASPROVINCIAS.ES Domingo, 17 febrero 2019, 00:09

valencia. Dos días y medio después de sentenciar al Celtic en Glasgow, el Valencia vuelve a competir en la Liga. En esta fase de la temporada, el calendario ni permite descansos ni tampoco despistes. Hace nada remontaba el conjunto blanquinegro en el Villamarín para acariciar la final de Copa del Rey; el jueves dejaba finiquitado el pase a los octavos de final de la Europa League y hoy afronta un partido importantísimo para no perder el hilo con los seis primeros. El Valencia, si gana, puede acabar la jornada a centímetros de la sexta plaza o el Alavés puede abrir un boquete de ocho puntos si consigue derrotar al Betis y el Espanyol asalta Mestalla.

Esta Liga se juega en el cuerpo a cuerpo. Un par de resultados positivos te impulsan con fuerza en la clasificación y dos errores te condenan. El Valencia encadenaba dos victorias antes de llegar al Camp Nou, pero en Barcelona no concretó la gesta (2-2) y ante la Real Sociedad se atascó en Mestalla en un partido en el que fue de menos a más y al final no le dio tiempo de conseguir la victoria. Esta tarde, contra el Espanyol, repite su necesidad de amarrar los tres puntos sí o sí. Y no es fácil. Primero, porque el Espanyol ha dejado atrás una dinámica terrible y segundo, porque el desgaste físico de la plantilla de Marcelino es tremendo y el próximo jueves, a cuatro días vista, llega el Celtic con escasas opciones pero dispuesto a pelear hasta el último suspiro.

Las convocatorias de Marcelino acumulan varias semanas convertidas en un rompecabezas. Es cierto que el técnico asturiano recuperó a Kondogbia y Guedes, dos piezas imprescindibles, pero el peso de los partidos empieza a hacer mella en la rotación y va dejando secuelas a otros futbolistas importantes. Por ejemplo, a Rodrigo Moreno, que se pierde hoy su segundo partido consecutivo. «Llevaba tiempo jugando con molestias, está lesionado con un fuerte golpe en el pie y va a más», explicó muy serio Marcelino en la previa del duelo ante el Celtic. Rodrigo, uno de esos jugadores como Parejo que parecen resistirlo todo o casi todo, sólo se había perdido dos partidos por lesión (Ebro y Real Madrid) en toda la temporada.

Carlos Soler no se entrenó ayer y Guedes todavía no está para noventa minutos

Al delantero le acompaña en la enfermería un Gabriel Paulista que va a sumar tres ausencias consecutivas. La irrupción de Facundo Roncaglia, con una soberbia actuación ante la Real Sociedad, ha permitido al Valencia no echar demasiado de menos al brasileño. Sin duda, la zona central de la defensa es una de las más castigadas porque a los problemas de Paulista se suma la sanción a Diakhaby. Así que para hoy, como ya sucediera en Celtic Park (donde sólo estaban dos centrales disponibles) Marcelino no puede sorprender con los titulares: serán Garay y Roncaglia.

Los laterales no están exentos de los achaques aunque el Valencia recupera a un jugador capital, José Luis Gayà. Lato cumplió con creces en Glasgow y hoy, en principio, regresará al banquillo para dejar su sitio a Gayà. En el otro costado cayó Piccini, que ni pudo concluir el partido europeo por un problema muscular, y Wass, extremo izquierdo el pasado jueves, actuará ante el Espanyol de lateral derecho.

Además de las bajas, encontraron su sitio en la lista de Marcelino varios tocados empezando por Neto. El entrenador convocó a tres guardametas y hoy realizará un descarte de entre Neto o Cristian Rivero. El brasileño mostró su predisposición a jugar ante el Espanyol pese a la fractura de su dedo índice, pero técnicos y médicos no son partidarios de arriesgar, así que Jaume tiene todas las papeletas para ser titular. Carlos Soler es otro de los que no llegan al cien por cien. De hecho, el canterano ni pudo entrenarse ayer con el resto de sus compañeros. Y por último, Guedes, incorporado con cautela en los últimos partidos en una decisión que se va a prolongar al menos una semana más.

El fondo de armario del que tiró el Valencia en Glasgow está minimizando los problemas físicos. No estaba Rodrigo y apareció Rubén Sobrino, que junto a Cheryshev desarboló a la defensa del Celtic. Para esta tarde vuelve Santi Mina aunque es Gameiro el favorito para acompañar a Sobrino en el once.

La mejoría del Espanyol

En una montaña rusa vive el Espanyol en el presente curso. Firmó un brillante inicio de Liga, luego entraría en barrena durante muchas jornadas y los cuatro puntos sumados en los dos últimos partidos confirman su mejoría. «A nivel de juego sigue el mismo patrón que antes. Es un equipo alegre y dinámico que se apoya en Borja Iglesias, con dos volantes que juegan muy bien y hacen un juego ofensivo», analizó Marcelino. El técnico prevé un choque «complicado y difícil de dominar durante los 90 minutos».

Los problemas del Valencia con las lesiones son un mal que también conoce a la perfección el Espanyol. Para hoy cuenta Rubi con cinco futbolistas menos por ese motivo: Dídac Vilà, Sergio García, Naldo, Duarte y Hernán Pérez más Piatti, que se pierde el resto de la temporada. Al menos, el exentrenador del Levante recupera a Mario Hermoso, Álex Lópex, Adrià Pedrosa y Víctor Sánchez para intentar dar la sorpresa en Mestalla.