UN DUELO CARGADO DE SOLERA

Las visitas del Valencia al feudo del Espanyol han dado para mucho. Duelos cargados de historias y anécdotas. Remontadas memorables, derrotas dolorosas y un alirón repleto de tensión y suspense. El debut valencianista en primera división tuvo lugar en el feudo periquito con derrota inapelable por 3-0 el 22 de noviembre de 1931. El Valencia, dirigido por el inglés Galloway, sucumbió ante un rival que había formado entre los diez clubes elegidos para fundar el campeonato liguero en la máxima categoría. Ya había precedentes de enfrentamientos entre ambos conjuntos, alguno de los cuales terminó en conato de batalla campal. De hecho, pocos días antes de abandonar el campo de Algirós para trasladarse en Mestalla, se celebraron dos partidos que no tuvieron nada de amistosos.

La primera victoria valencianista en el campo del conjunto barcelonés tuvo lugar en el ejercicio 34-35 gracias a los goles del 'Xiquet' Vilanova por partida doble. El feudo espanyolista era conocido como Can Rabia y había sido inaugurado en febrero de 1923, tres meses antes que Mestalla. El primer título de los blanquiazules llegó en la famosa final del agua celebrada bajo un fuerte aguacero y con el terreno de juego de Mestalla enfangado cuando se impusieron por 2-1 al Real Madrid. Algunos años después, en la temporada 40-41, llegó el primer título para los valencianistas, y fue, precisamente, ante el RCD Espanyol en la final copera celebrada en Madrid, al vencer por 3-1 con dos goles de Mundo y otro de Amadeo.

Otro episodio destacado de la historia del Valencia CF se registra en el campo de Sarrià el 12 de octubre de 1952 cuando el extremo Vicente Seguí logra el gol número 1.000 en primera división. Sin duda alguna en la década de los sesenta destaca por su singularidad un duelo. En la jornada 12 de la temporada 67-68, el Valencia, con Mundo en el banquillo, llegaba a Sarrià a mitad de la tabla con un balance muy significativo: cinco derrotas en desplazamiento. No era el único dato llamativo: lejos de casa, no había marcado ni un solo gol, y el único resultado positivo había sido un empate a cero en Málaga. Aquella trayectoria tan negativa saltó por los aires la tarde del 10 de diciembre pese a que se intuía un desastre en toda regla. Al descanso el marcador registraba una goleada en contra por 4-1, con el solitario tanto de Ansola, el primero de aquella campaña fuera de Mestalla. El panorama era más que sombrío puesto que el lateral Tatono andaba renqueante y hubo de disputar la segunda mitad mermado de facultades. Todavía no se había implantado la posibilidad de hacer cambios en partidos de Liga.

En el segundo tiempo, para asombro de la parroquia perica, el Valencia empezó a marcar goles en la portería de Bertomeu, cancerbero local. Ansola repitió, Waldo acortó las distancias y Paquito estableció el gol de la increíble igualada a cuatro. Lo mejor, sin embargo, estaba por venir. En la recta final del encuentro, Gardeazábal, colegiado internacional, señaló una falta a favor del Valencia en la frontal del área, aunque algo lejana. Waldo no se lo pensó dos veces y decidió ejecutar el lanzamiento directamente a portería. El meta no consideró necesario poner barrera porque no creía capaz al brasileño de batirle desde donde estaba. Craso error. Waldo lanzó un obús y Bertomeu no pudo hacer nada por evitar el golazo que situaba el 4-5 en el marcador. Una remontada espectacular, similar a la protagonizada ya en el siglo XXI por el Valencia de Benítez en el estadio Olímpico de Montjuic, territorio maldito para el valencianismo en el que se perdieron las cuatro finales de Copa disputadas en los años treinta y cuarenta del siglo pasado.

En una noche infernal, con amenaza de nieve y frío polar, los valencianistas, que a punto de acabar la primera vuelta del campeonato no habían ganado en ninguna de las siete salidas anteriores con seis empates y una derrota, se presentaban en un momento delicado de la campaña 01-02 al acumular cinco encuentros seguidos ligueros sin ganar y con tan solo un gol a favor, el de Mista en Mestalla ante el Mallorca que evitó la derrota. El Espanyol sin hacer nada del otro mundo vencía por 2-0 en el intermedio y las perspectivas eran de lo más sombrías. Salva entró por Aimar y se desencadenó una reacción que llevó al triunfo gracias a dos goles de Rufete y otro de Ilie. Todo sucedió en siete minutos. El Valencia daba un paso de gigante que le condujo a conquistar el campeonato gracias, también, a una gloriosa reacción en Mestalla ante el mismo rival con un legendario doblete de Baraja. Aquella era la primera Liga en color, porque la última en blanco y negro se conquistó en Sarrià pese a perder el último partido en una jornada no apta para cardíacos. Miles de valencianistas convirtieron el feudo perico en una mascletà. No es de extrañar que el destino quisiera que el último partido en ese campo fuera un Espanyol-Valencia. Sucedió en el ejercicio 96-97 y los locales se impusieron por 3-2. El último gol de la historia de Sarrià lo marcó el valencianista Iván Campo.