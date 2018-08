Las dudas que ofrece Piccini abren el debate sobre la necesidad de reforzar el lateral El Valencia vendió a Montoya y quería a Hateboer, pero al final llegó el defensa italiano, internacional en las categorías inferiores C. V. VALENCIA. Martes, 28 agosto 2018, 01:06

Dos partidos completos, un error defensivo de bulto, poca participación efectiva en el juego de ataque y escaso entendimiento con Carlos Soler. El arranque de Liga que ha tenido Cristiano Piccini ha devuelto el debate sobre el lateral derecho a la primera línea de fuego. Con Montoya fuera del Valencia y con un central reconvertido como Vezo como único recambio, las dudas que está ofreciendo Piccini permiten al menos debatir si es adecuado realmente ese convencimiento que tiene el Valencia de que no hace falta hoy por hoy reforzar el lateral derecho.

Preguntado de hecho la semana pasada Mateo Alemany al respecto, el director general se mostró casi sorprendido por la cuestión. En opinión del club, al menos en días pasados, era que con Piccini, Vezo e incluso la opción de retrasar a Wass se puede resistir una temporada tan exigente como ésta. Pero después del rendimiento que tuvo en el partido que disputó contra el Atlético de Madrid y del juego que exhibió frente al Espanyol, lo de Piccini no está aparentemente tan claro. El ex del Sporting de Portugal y del Betis tiene a su favor el físico que tanta importancia concede Marcelino para su defensa. Que el idioma no haya sido un impedimento y que conozca la liga española por su paso por el Betis ayudaron en el momento de decantarse por la opción del italiano, aunque conviene recordar que el Valencia, a quien pretendía en su lista de candidatos era a Hateboer. Por Piccini el Valencia desembolsó una cantidad aproximada de 8 millones de euros, dos más que Wass, por ejemplo. Se comprometió por cuatro temporadas y su cláusula es de 80 millones de euros.