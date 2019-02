Doble duelo a orillas del Guadalquivir 3 de junio de 1971. El Valencia goleó al Betis en la vuelta de octavos (0-4). Marcaron Claramunt, Frigols en propia puerta, Valdez y Forment. / lp El Valencia de la temporada 70-71 se vio las caras con el Betis y el Sevilla de forma casi consecutiva en Copa con un balance apabullante de cinco victorias y un empate PACO LLORET Sábado, 2 febrero 2019, 00:57

Dos duelos coperos a orillas del Guadalquivir llevaron al Valencia de la temporada 70-71 a verse las caras con el Betis y el Sevilla de forma casi consecutiva, entre medias hubo de disputarse una eliminatoria contra otro club andaluz, el Málaga. Tres cruces resueltos de forma favorable por la escuadra valencianista con un balance apabullante: cinco victorias y un empate, doce goles a favor y tan solo uno en contra. El equipo dirigido por Alfredo di Stéfano repartió la docena de forma equitativa: cuatro para cada uno entre los choques de ida y vuelta. Aquella edición de la Copa se jugó, como era habitual en aquellos años, a la conclusión del campeonato liguero ganado. Los valencianistas que se habían llevado el título aspiraban a un doblete que se les negó en la prórroga de la final después de un más que discutible arbitraje. Desde 1944, nunca se había estado tan cerca de llevarse ambos trofeos.

El Valencia inició su periplo en el torneo del KO ante el Real Mallorca, club que militaba en segunda división. Una semana después de haber cantado el alirón en el campo de Sarriá, se visitó el Luis Sitjar y se arrancó un discreto empate a uno. Cinco días después, el duelo de vuelta en Mestalla engalanado para la ceremonia de proclamación del campeón de Liga. En los prolegómenos, el capitán Paquito recibió el trofeo y, a continuación, jugadores y entrenadores dieron la vuelta de honor al terreno de juego en una noche algo lluviosa pero con la grada echando humo. El partido deparó una borrachera de goles: 5-3 para los locales. De los ocho tantos, tres fueron de penalti, dos para el Valencia y uno para los baleares. Curiosamente, el árbitro de aquel partido fue Saiz Elizondo, el mismo que dirigió tres meses después la controvertida final ante el Barcelona en la que fue expulsado Juan Sol.

Superado el primer escollo, el conjunto valencianista se emparejó con otro rival de segunda división, pero no era uno cualquiera, sino el campeón, el Real Betis Balompié, que había completado una campaña espectacular con solo cinco derrotas en treinta y ocho jornadas. Los béticos habían asegurado el ascenso con un mes de antelación, su superioridad sobre el resto de rivales fue insultante. Los campeones de primera y segunda frente a frente. Sin embargo, el optimismo y la confianza envolvían el ambiente en Valencia. Las previsiones quedaron rotas porque en Mestalla, en el encuentro de ida, no hubo goles. Un empate a cero que obligaba a vencer en Heliópolis. Los valencianistas pudieron recuperar para ese trascendental duelo a uno de sus puntales en ataque: Óscar Rubén Valdez, que se había lesionado en la penúltima jornada liguera, en casa ante el Elche, en el único partido de ese ejercicio, su primero en Valencia, en el que había logrado dos goles. En el Betis había un grave problema disciplinario: su joven figura, el delantero centro Quino, se había declarado en rebeldía y fue apartado de las alineaciones en octubre del año anterior. Joaquín Sierra Vallejo, 'Quino', fichó por el Valencia en el verano de 1971 y fue el traspaso estelar de aquel momento en el fútbol español.

El Valencia realizó un partido muy serio en el Benito Villamarín, donde impuso la ley de su superioridad con un resultado arrollador que despejaba dudas: 0-4. El conjunto de Di Stéfano dio un golpe de autoridad que empezó a plasmarse con el gol madrugador de Pep Claramunt. En el segundo tiempo Frigols batió de forma involuntaria su portería. Valdez y Forment, a continuación, redondearon el marcador. El Valencia se metió en cuartos, donde se vio las caras con el Málaga a quién batió en ambos partidos: 0-1 en La Rosaleda. Se repitió el mismo resultado de la Liga aunque esta vez el goleador fue Forment porque Pellicer, lastimosamente, había sufrido una grave lesión en el tendón de Aquiles en el partido amistoso de homenaje a los campeones de Liga celebrado en el Luis Casanova, como se conocía por entonces a Mestalla. En la vuelta el Valencia liquidó sin problemas y con un fútbol vistoso a su rival con goles de Forment y Valdez en la primera mitad. Viberti recortó la diferencia para los visitantes, pero Paquito puso la guinda con su gol en las postrimerías. En semifinales aguardaba el Sevilla.

El Valencia venció de forma incontestable ante un rival al que no había podido superar en la Liga. Los sevillistas fueron los único capaces de vencer en el feudo valencianista y en el Sánchez Pizjuán se registró un emocionante empate a dos. En la Copa todo resultó muy diferente. El partido de ida se jugó en Mestalla y el Valencia venció con los goles tempraneros de Claramunt al transformar un penalti y el de Ansola en el minuto 20. El Valencia pudo haber aumentado todavía más la ventaja y dispuso de claras ocasiones, pero no se transformaron. En Nervión, los valencianistas no dieron opciones a un rival entusiasta pero limitado. Los hombres de Di Stéfano atravesaban un momento de plenitud competitiva y ganaron por 0-2 con tantos de Valdez antes del descanso y de Sergio nada más iniciarse la reanudación.