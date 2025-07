El divertido concurso de pizzas de los jugadores del Valencia

Marcos Sánchez Valencia Martes, 22 de julio 2025, 11:55 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

La pretemporada del Valencia ya ha dado comienzo. Este sábado, los de Carlos Corberán ya disputaron su primer encuentro para preparar la campaña 2025/2026. No empezaron de la mejor forma porque cayeron por 1-2 en el Estadi Antonio Puchades ante el Castellón. Sí que es verdad que fue un test de muchas pruebas, cambios y para que todos los futbolistas fuesen cogiendo ritmo y minutos en sus piernas, de ahí que el resultado sea lo de menos. Además, en el Valencia no quieren vivir una primera parte como la que tuvieron la temporada pasada, en la que se vieron peleando por la permanencia y, durante un tiempo, incluso siendo el farolillo rojo de la competición. Es por eso que, con la llegada de Carlos Corberán, la exigencia para ser jugador blanquinegro subió un punto. Porque, para conseguir cosas grandes, se necesita una dosis de sacrificio tremenda. Aunque no todo tiene por qué ser a rajatabla, porque para que un vestuario funcione también se necesita comunión, cercanía y que se conozcan unos con otros.

Por eso, antes del partido de mañana ante el Leganés, cuatro jugadores del Valencia, junto a sus respectivas parejas o acompañantes, han querido juntarse y participar en una especie de concurso en el que cada uno, con sus ingredientes, elaboraba su propia pizza. Los futbolistas eran Diego López, Foulquier, Pepelu y Luis Rioja.

😂😂😂



Ayer parte de nuestra plantilla hizo un concurso de pizzas por parejas.



Pareja 1 : Diego López y Foulquier

Pareja 2 : Luis Rioja y Cristina

Pareja 3 : Hugo Duro y Nerea Marti

Pareja 4 : Pepelu y acompañante pic.twitter.com/gCdaz9klZk — FansValenciaCF 🦇 (@FansValenciacf) July 21, 2025

En algún vídeo se puede ver a Diego López, como si fuese un auténtico pizzero, elevar la masa al aire y jugar con ella, mientras Dimitri Foulquier mira con una sonrisa lo que está haciendo su compañero. También Luis Rioja, machacando junto a su pareja la masa de la pizza, mientras le comenta que «esto ya huele a pizza». Pepelu, también con cierta delicadeza y una cuchara, añade los últimos toques mientras su acompañante menciona que la han llamado «Magic Pizza», a lo que le responden que ese nombre ya está pillado. Por último, Hugo Duro junto a Nerea Martí, los cuales son prometidos, se comenta que ellos son los ganadores viendo el resultado del resto de pizzas de sus compañeros.