DIRECTO | Primera rueda de prensa de Ron Gourlay como CEO del Valencia CF
El británico analiza la situación del club y el mercado de fichajes
José Martí
Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:39
13:47
Sobre su demora para llegar a Valencia
«No pude unirme al club antes. Tenía un contrato profesional y no pude unirme antes. Quería llegar aquí lo antes posible. No hay nada más allá».
13:45
La política de fichajes
«Para nosotros una de las áreas más importantes es la contratación. Si se hace bien puede funcionar muy bien, sino puede generar grandes problemas. Tenemos que usar muchos ojeadores para ampliar nuestra red».
13:45
Gourlay no quiere grandes cambios estructurales
«La estructura de un club tiene muchos pilares. Tenemos que estudiar esta estructura, cómo funciona la academia, las operaciones, tenemos que cuidar de los jugadores en un enfoque de los 360 grados, preocupándonos de su bienestar. Pero considero que la estructura necesita algún pequeño ajuste, aunque no estamos lejos. Tenemos uno de los mejores entrenadores de Europa, me encanta sus ganas de trabajar».
13:41
Aún no habrá cambios en el equipo técnico
«Para mí es muy pronto para decirte algo. En el tiempo que he estado en el club me he dedicado al 100% en el mercado, hemos dedicado muchas horas y hemos conseguido grandes logros».
13:37
La plantilla está ilusionada
«Necesitamos y tenemos a jugadores que quieran estar aquí. La ambición, la ilusión y la emoción de estos chicos es muy positiva».
13:36
Sobre Mosquera
«Mosquera es un gran tipo, él decidió por su carrera, una decisión que tenía tomada hace mucho tiempo. Hicimos lo que pudimos, pero el jugador nos dijo muy claramente que se quería ir. Desde la experiencia creo que cuando llegas a ese punto hay que hacer lo mejor para el club de fútbol, y así lo hicimos».
13:34
Gourlay se reivindica
«Cuando llegué al Al-Ahli también había dudas, pero al final conseguimos hacer al club campeón de Champions asiática».
13:33
Gourlay trata de convencer a la afición
«Yo he venido varias veces a Mestalla, conozco como es el club. Tenemos que trabajar juntos, solo así podremos darle la vuelta a la situación dentro y fuera del terreno de juego. Sino, se repetirá la misma historia. Entiendo la preocupación, todo lo que puedo decir es que todos queremos que el Valencia vuelva».
13:29
Las garantías del proyecto de Gourlay
«No hay garantías en el fútbol, todo lo que podemos hacer es trabajar duro, hacer un plan y seguirlo. Nosotros tenemos un plan, pero no es justo para mí discutir cosas sobre el pasado. Yo no puedo cambiar el pasado. Puedes mirarme y creer que puedo cambiar esto, o no».
13:24
Sobre la comunicación con Kiat Lim
«Estoy en constante comunicación con mi presidente, compartimos las mismas ideas. Es una gran relación profesional, estoy muy cómodo con la situación, me ha apoyado mucho».
13:23
Gourlay habla claro
«Todo jugador que no quiera estar aquí, no estará. Y todos tienen que entender lo que significa la camiseta del Valencia. Todos tiene que dar el 200%. Queremos imprimir calidad y competitividad a la plantilla. No estoy aquí para pelear por la permanencia».
13:22
Sobre el talento joven
«Mi mensaje está claro, el énfasis está en retener a los jugadores jóvenes. Tenemos que retener a los jugadores jóvenes para ir hacia adelante. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, pero aún no hemos acabado».
13:21
Sobre el objetivo de Europa
«Me gusta verme como un ganador. No soy un perdedor, ni un tío negativo. Pero hay que ser realistas con donde estamos. El mayor error de un club es no saber donde está».
13:17
Sobre el trabajo del club
«Las promesas no cuentan, cuenta la acción. Soy una persona responsable, se lo que tengo que hacer. Seguramente no sean suficiente uno meses, sino más tiempo. La presidencia y la junta estamos todos en la misma página».
13:17
Sobre el proyecto
«Desde que llegué he recibido mucho apoyo. He trabajado en muchos clubes, se las cosas que se tienen que hacer para llegar al éxito. El año pasado estábamos en modo de supervivencias, ahora la situación es diferente».
13:14
Sobre la necesidad del apoyo
«Necesito a los aficionados y a vosotros, periodistas, en el barco. Tenéis que comunicar a los fans. Nadie quiere estar en la posición en la que hemos estado los últimos años, pero seguí al club el año pasado. Desde que Carlos vino la situación cambió, ahora tenemos algo sobre lo que construir».
13:14
Sobre Peter Lim
«Me ha prestado mucho apoyo en estas semanas que llevo en el cargo. Estas semanas hemos estado trabajando mucho, no solo en los fichajes, también en las renovaciones. No se puede construir un club sin un plan alrededor de los jugadores jóvenes. Me creo la ambición del club. Yo hablo de manera directa. Cuando lo escucháis de mí, sabed que os estoy diciendo la verdad».
13:10
Las razones por las que Gourlay firmó por el Valencia
«Para todos los aficionados del Valencia que hay ahí. Estoy aquí por varias razones. La primera es el proyecto. En segundo lugar el estadio, creo que un nuevo estadio puede ser un gran paso aquí. La tercera es Carlos Corberán, he trabajado con él antes y se lo que le puede traer a este club de fútbol. Este proyecto no se construye en una temporada, espero que veáis los cambios».
13:09
Gourlay es optimista
«Quiero ver caras de alegría. Queremos afrontar las cosas de un modo positivo, solo juntos podemos devolver el club a donde se merece».
13:09
Habla Gourlay
«El futuro es muy esperanzador. Para mí, para el equipo y el presidente y toda la plantilla tenemos muchas ganas de trabajar de cara al futuro. Espero aportar al club mi experiencia en muchos países y lugares. Mi integridad es muy importante para mí, soy una persona responsable».
13:04
Habla Ron Gourlay
Ron Gourlay: «Cuando recibí la llamada de ir a Valencia no dudé. Es un club enorme, global, con un potencial gigante. He tenido una gran carrera, estuve en el Manchester United, he sido muy afortunado.»
13:03
Primeras declaraciones de Ron Gourlay
Ron Gourlay: «Es un honor estar aquí. Tengo un gran equipo a mi alrededor. Quiero traer mi experiencia al club para llevar adelante el proyecto».
13:01
Arranca la comparecencia de prensa
Ron Gourlay llega a la sala y saluda a los medios con una gran sonrisa. La rueda de prensa da comienzo ya.
12:43
Menos de 20 minutos para que empiece la rueda de prensa
¡Buenas tardes! La primera rueda de prensa de Ron Gourlay como CEO del Valencia dará comienzo en breve. Síguela aquí en directo.
