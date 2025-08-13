DIRECTO | Primera rueda de prensa de Ron Gourlay como CEO del Valencia CF

13:14

Sobre Peter Lim

«Me ha prestado mucho apoyo en estas semanas que llevo en el cargo. Estas semanas hemos estado trabajando mucho, no solo en los fichajes, también en las renovaciones. No se puede construir un club sin un plan alrededor de los jugadores jóvenes. Me creo la ambición del club. Yo hablo de manera directa. Cuando lo escucháis de mí, sabed que os estoy diciendo la verdad».