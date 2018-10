Sigue en directo el Ebro-Valencia de Copa del Rey aquí Kangin en el amistoso ante el Lausanne en verano. / VCF/Lázaro de la Peña Alineación: Jaume, Vezo, Diakhaby, Murillo, Lato, Ferran, Soler, Wass, Kangin Lee, Gameiro y Santi Mina SARA L. SANTOS Valencia Martes, 30 octubre 2018, 18:37

El CD Ebro recibe al Valencia CF en la ida de dieciseisavos de Copa del Rey, en La Romareda a las 19:30 horas.

Once de Marcelino García Toral: Jaume Doménech, Rubén Vezo, Diakhaby, Murillo, Lato, Ferran, Carlos Soler, Wass, Kangin Lee, Gameiro y Santi Mina.

Sigue el partido de Copa del Rey en directo en lasprovincias.es.

LA PREVIA de J.C. Valldecabres

Marcelino no es de los que suelen olvidar y ayer Batshuayi recibió un toque de atención público por parte de su entrenador. Si le va a pasar o no factura, teniendo en cuenta las necesidades que tiene el Valencia, es algo que se desconoce, pero que le pregunten a Simone Zaza por qué no está hoy en día en la plantilla blanquinegra, pese a que la temporada pasada fue notable en cuanto a rendimiento deportivo (13 goles). El carácter del italiano, que tanto se echa en falta en este curso, fue precisamente el que le llevó a colisionar en un momento muy concreto con Marcelino. Batshuayi, cedido por el Chelsea y con sólo dos goles en su cuenta personal, ha cometido ahora un error. Fue en San Mamés cuando el belga se ganó una tarjeta amarilla un tanto absurda, precisamente en un momento en el que cualquier matiz por pequeño que pueda ser corre el riesgo de perjudicar al grupo. Según el colegiado, la amonestación fue por «formular observaciones sobre una jugada». La realidad fue que se encaró con el auxiliar de banda de manera tan insistente como descarada. En el descanso se quedó en la ducha.

Este lunes, en la comparecencia de Marcelino para hablar del encuentro copero de esta noche, el técnico asturiano se sinceró cuando se le preguntó por los motivos que le llevaron al cambio de Batshuayi ante el Athletic. Podía haber dicho que fue por dar más frescura al ataque. Pero sutilmente se aprecia entre líneas una advertencia al internacional belga. «Es una suma de todo. Lo que más nos llevó es que vimos que con la amarilla había perdido la concentración y eso podía llevarle a una situación que no deseábamos: no estar centrado al haberse salido del partido podíamos habernos quedado con diez. Queríamos darle una modificación pero lo que más incidió fue la tarjeta y que su nivel de concentración lo había perdido».

Batshuayi va hoy a La Romareda a vérselas con el colista del grupo III de Segunda B. Una oportunidad magnífica para quitarle una ligera capa de polvo a las estadísticas, cuestión en la que el entrenador se esfuerza una y otra vez en evitar que salpique a los intereses del colectivo. «La solución -al problema del gol- no está en un detalle, en poner a uno u otro jugador. Es la suma de varias cosas. Tener fluidez, frescura, desborde, ganar duelos y acertar. Hemos tenido ocasiones, numerosas en algunos partidos, claras en casi todos, palos (cinco en cuatro empates) eso son datos. Es obvio que nuestro juego de ataque debe mejorar. No meter goles nos quita atrevimiento y nos precipita. La solución es insistir porque son buenos futbolistas. Hay que transmitirles confianza y seguridad de que les va a llegar. Eso me corresponde a mí».

El técnico descarta de raíz cambiar el sistema. El problema es que la versión que da el asturiano se centra en la línea defensiva -pasar a tres centrales- y no en una variante ofensiva: 4-2-3-1 o 4-3-3. «Nosotros podemos hacer ligeros cambios pero no vamos a cambiar lo de atrás. En un porcentaje muy alto se pasa a jugar con tres cuando tu balance defensivo no es lo que pretendes. Pero como el nuestro es bueno, ¿para qué vamos a añadir un defensa? Hay que potenciar el ataque para generar más ocasiones y meter goles. Seguiremos insistiendo hasta derribar el muro».

Aleja Marcelino ahora en sus comparecencias la palabra ansiedad, algo que durante varias semanas ha venido repitiendo. El mensaje de ahora es el de la falta de frescura en ataque y el que no queda otro remedio que seguir en la misma línea hasta que la lógica acabe por imponerse. «Si dijera que no podemos mejorar en esa faceta del juego estaría mintiendo y mirando para otro lado. La creatividad llega a través de la suma de muchas cosas: atrevimiento, desborde individual, asociación colectiva y acierto. Al equipo le falta confianza, es obvio», dice, para concretar que lo que más le preocupa es «nuestra falta de concretar ocasiones, que nos hace no sumar puntos».