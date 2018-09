«Tenemos dinamita arriba, los jugadores van a hacer gol seguro» El ayudante de Marcelino valora que la plantilla nunca dejara de creer pese a los resultados y destaca también el talento de Carlos Soler Rubén Uría Segundo entrenador LOURDES MARTÍ Domingo, 30 septiembre 2018, 02:24

san sebastián. Pasaban unos minutos de las 15 horas y en las entrañas de Anoeta, con el estadio ya vacío, resonaban las felicitaciones de Marcelino García Toral a sus jugadores. El sonido de las palmadas en la espalda, literales, a los futbolistas que al fin habían logrado sumar una victoria, se mezclaban entre frases de reconocimiento. Poco después comparecía Rubén Uría. El segundo entrenador del Valencia, menos expresivo que el 'jefe' del vestuario, se refería a la alegría del Marcelino: «Nos ha felicitado a todos y está muy contento. Nos ha dado la enhorabuena así como es él, tiene ese punto de sacarlo todo de dentro cuando hay algo y después de un partido como el que se ha visto ante la Real».

Después de varias fases al frente del banquillo (tanto por sanciones de Marcelino como por el accidente que sufrió las pasadas navidades) al fin Uría lograba también una victoria al frente del Valencia, algo «anecdótico» para él. Estaba satisfecho por haber ganado, aunque para él la «felicidad completa es que el Valencia hoy en día va a estar ahí arriba y la gente que siente el murciélago disfrute con el equipo».

El equipo al fin se desprendió de la losa que significa no haber ganado: «Están contentos, igual que en los otros estaban tristes por el resultado, después de lograr la victoria todo cambió», comentó Uría quien puso en valor que los futbolistas no dejaran de creer desde el arranque de la temporada: «Llevamos trabajando en la misma línea desde el principio, llegaron jugadores tarde, es evidente que no ganar te puede hacer dudar pero viendo las semanas en el día a día teníamos claro de que íbamos a empezar a ganar, estamos convencidos de que el Valencia va a estar arriba».

Asier Garitano Entrenador de la Real Sociedad

El 'pero' del partido de ayer fue el mismo que el del miércoles ante el Celta y que finalmente impidió que los tres puntos se quedaran en Mestalla. Reconocía el asturiano que al equipo todavía le cuesta cerrar el partido cuando se adelanta en el marcador, una circunstancia que afirma no preocuparle y que ayer en Anoeta se dio también por factores exteriores: «Por unas circunstancias o por otras nos cuesta, lo comenté nada más llegar a Anoeta, el campo se secó un poco y costaba ese último pase, aunque lo más importante es la llegada al área, contra la Real metimos un gol y podríamos haber marcado más, pero tenemos dinamita arriba y nuestros jugadores van a encontrar la portería seguro».

Uría valoró el trabajo de Carlos Soler: «Es un gran futbolista y va a más, en la segunda parte ha estado enorme al igual que sus compañeros, sigue creciendo y lo va a continuar haciéndolo también en lo físico porque tiene un talento enorme».