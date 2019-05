Diez razones para creer Rodrigo celebra el gol de la remontada ante el Getafe en la vuelta de los cuartos de final de la Copa. / jesús signes El Valencia apela a su solidez defensiva para tumbar al Barça de Messi JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:35

Las finales no están para jugarlas sino para ganarlas. Suena a tópico pero es una de las frases más repetidas en los vestuarios de los clubes que, en cualquier deporte de equipo, tienen la oportunidad de optar a un trofeo. Para conseguir el objetivo no sólo entran en juego factores deportivos puesto que en un partido tan especial todos los conceptos son necesarios, complementarios y decisivos. Desde el estado anímico, donde el Valencia llega mejor que el Barcelona por todo lo ocurrido en las últimas semanas, al sentimental. La afición del conjunto catalán viene de celebrar un nuevo título de Liga y a buen seguro que, respetando el lógico deseo de ganar, no está viviendo los días previos con los nervios de la cuenta atrás que se viven en Mestalla. El primer gol tiene que venir antes de saltar al césped del Benito Villamarín por la conjunción de todos los factores. A buen seguro que estarán en la mente de Marcelino y su cuerpo técnico a la hora de diseñar la táctica de la final.

El batacazo del Barcelona ante el Liverpool

OEl equipo de Valverde no ha superado el batacazo ante el Liverpool en las semifinales de la Champions. Tras ganar 3-0 en el partido de ida, el 4-0 en tierras inglesas con un cuarto gol que dejó en evidencia a toda la defensa ha dejado un poso de negatividad que aún no ha sido superado por el equipo.

Grietas internas por el final de campaña en el Camp Nou

OLigada a la primera razón. Desde las dudas con Valverde por parte del entorno, a la decisión de Suárez de operarse de la rodilla para poder llegar a tiempo de la Copa América o el desliz de Rakitic por irse a la Feria de Abril el día después de la eliminación ante el Liverpool.

El estado anímico de la plantilla del Valencia

OConseguir el objetivo de la Champions tras una espectacular remontada en la segunda vuelta, donde el Valencia sumó 38 puntos, ha liberado a una plantilla que ha estado demasiado presionada por el mal arranque. Ahora, quieren ponerle la guinda al Centenario.

El hambre del títulos del vestuario de Marcelino

OTan sólo Garay sabe lo que es ganar una Copa del Rey en el vestuario del Valencia. Para jugadores de la casa como Soler, Jaume o Gayà es una oportunidad única y para otros, como el capitán Parejo, una gran opción para estrenar su particular palmarés.

La solidez defensiva ante el peligro de Leo Messi

OEl Valencia presenta los segundos mejores números defensivos de la Liga una vez concluida la temporada. Los 35 goles encajados, los mismos que el Getafe, les sitúan tan sólo por detrás de los 29 que recibió el Atlético. Dejar la portería a cero será uno de los objetivos.

No conocen la derrota ante el Barça en el presente curso

OEl Barcelona se proclamó campeón de Liga con mucha claridad, ganando 26 de los 38 partidos, pero fue incapaz de ganarle al Valencia, con el que empató en las dos citas. En Mestalla el resultado fue de 1-1 y en el Camp Nou 2-2, donde los valencianistas se pusieron 0-2.

Las bajas y dudas físicas en el equipo de Valverde

OEl Barcelona pierde para la final a Luis Suárez, el mejor socio en la delantera de Messi, mientras que Dembélé y Coutinho serán duda hasta última hora. A ellos se suma la baja de Ter Stegen y un Semedo que sufrió una contusión craneal en el partido ante el Eibar.

Las dos últimas finales acabaron con alegría

OEl Valencia ha ganado las últimas dos finales de la Copa que ha disputado, por 3-0 ante el Atlético en La Cartuja de Sevilla en 1999 y por 3-1 frente al Getafé en el Calderón en 2008, en la que ha sido la última final que ha disputado el conjunto valencianista hasta el sábado.

La presente edición ha ido siempre de cara

OTras eliminar a dos equipos de inferior categoría como el Ebro y el Sporting, el Valencia superó el cruce de cuartos con una remontada épica ante el Getafe en el último minuto de la vuelta en Mestalla y levantó en la ida de la semifinal un 2-0 del Betis en Sevilla.

El empuje de los 21.400 valencianistas en Sevilla

OLa afición del Valencia quiere repetir dos décadas después una fiesta en Sevilla tras conseguir un título de Copa del Rey. Las 21.400 entradas reservadas para la afición del Valencia se han quedado cortas ante el deseo de los aficionados de vivir una nueva final de su equipo más de una década después.