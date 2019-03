Diez mil personas arropan a la selección Charla de Luis Enrique a los jugadores de la selección en el centro del campo de Mestalla. / JOSé JORDáN/AFP Los futbolistas del Valencia, los más aclamados en Mestalla LOURDES MARTÍ Sábado, 23 marzo 2019, 00:46

valencia. Viernes por la tarde, Mestalla, una selección española plagada de valencianistas... El plan perfecto, debieron pensar las 10.000 personas que arroparon al combinado de Luis Enrique en el entrenamiento previo al partido de esta noche ante Noruega.

Aquella generación que nació casi con las Eurocopas y el Mundial bajo el brazo, nunca había tenido la posibilidad de ver en 'casa' a su selección. La última vez que España jugó en Mestalla fue en 2005. Demasiado tiempo. La Federación Valenciana de Fútbol invitó a clubes de toda la Comunitat a acudir a la cita, desde Canals, Mislata y muchas más. Escuelas enteras de fútbol base señalaban y aplaudían a Ceballos o Ramos. «Rodrigo, quiero tu camiseta», pedía un niño al ariete en un mensaje a través de una cartulina. «Ese de ahí, es Bernat, es de aquí y creció en la cantera del Valencia, como la mayoría de los mejores laterales del mundo», le explicaba Alberto a su hija Laia. «¿Como Gayà?», le respondía ella. «Gayà es mejor, hija», contestó guiñándole un ojo.

Antes del entrenamiento, Gayà auguraba que esta noche se acordaría mucho de su familia y amigos: «Va a ser a un partido muy bonito e ilusionante y estoy con muchas ganas de que llegue», comentó el de Pedreguer. «Tenemos mucho en juego y tenemos que generar ilusión entre la gente que nos sigue. Vamos a intentar hacer un buen partido. Se va a ver un equipo con las ideas claras y que va a tratar de ganar desde el inicio», reflexionó el futbolista, quien reconoció que la selección tiene que mejorar «algunos aspectos defensivos»: «También en la parte ofensiva y para eso estamos entrenado durante la semana. Hay que tener claro cómo defender, presionar y atacar. Hemos hecho charlas individuales por posición para corregir errores y potenciar las que estamos haciendo bien», dijo.

Gayà hizo gala de su versatilidad y no descartó «jugar de extremo» aunque su posición es de lateral. Precisamente hizo referencia el de Pedreguer a la fábrica de laterales de unas cualidades muy parecidas en la que se ha convertido la Academia: «Es verdad que últimamente están saliendo laterales izquierdos con el mismo perfil desde el Valencia y que a todos nos gusta atacar. Eso habla bien de la cantera del clubes, pero no obedece a nada en especial», concluyó.

Muchos de los aficionados que fueron ayer a Mestalla repetirán hoy. Pero los que no lo hagan no se quedarán con ganas de gritar «gol». Durante los últimos 20 minutos de la sesión, los futbolistas practicaron disparos a puerta desde la frontal del área. Los más pequeños cantaron cada acierto como si fuese el último. Se celebraron más los tantos de los futbolistas de casa y los que pasaron por Mestalla como Jordi Alba o Canales. Pero hoy se terminaron los ensayos. Para equipo y afición. El camino a la Eurocopa 2020 está en juego. Mestalla no fallará. Se prevé lleno absoluto. En las taquillas del coliseo se registraron largas colas para hacerse con una entrada para ver a la selección 14 años después.