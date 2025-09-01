Diakhaby es la luz

Cayetano Ros Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:33 Comenta Compartir

Suplente en los dos primeros partidos, como no fuera para justificar el fichaje de Copete (3,5 millones al Mallorca), Diakhaby reapareció triunfante el viernes en Mestalla para iluminar al Valencia CF en la victoria ante el Getafe (3-0). El desgarbado central franco-guineano, de 28 años, transmite entusiasmo, alegría y compromiso, además de haber aprendido ya el oficio para cabecear al segundo palo el centro de córner de Luis Rioja y para secar al delantero Uche. Mejora mucho de paso a su compañero Tárrega, perdido ante Osasuna. Al ver el gol repetido en el vestuario, el propio Diakhaby se sorprendió de la dificultad del testarazo, porque va a buscar el balón desde el punto de penalti y lo envía a la escuadra derecha de David Soria. «Es un golazo», concluyó.

Cuando lo fichó el ahora presidente del Marsella, Pablo Longoria, por 15 millones al Lyón en verano de 2018, la acogida fue más bien escéptica: estaba muy verde. Marcelino creyó en él y conquistaron la Copa de 2019 frente al Barça de Messi, si bien solo entró en el 88 porque los titulares eran Gabriel Paulista y Garay. Todavía despertaba muchas reservas y es, junto a Gayà, el único que queda de aquella final. 'Diakha' ha sufrido la depresión del equipo tras la desinversión de Lim y, en otro plano, padeció el supuesto ataque racista de Juan Cala, central del Cádiz, ante el que el zaguero francés se sintió abandonado por la Liga y su presidente, Javier Tebas, tan solidario cuando fue Vinicius la víctima del racismo. Esa hipocresía la condenó Diakhaby. Después llegó la terrible lesión cuando el madridista Tchouameni le cayó encima: la rodilla hecha trizas y los agoreros avanzaron su retirada. La sonrisa de Diakhaby no se apagó porque, un año después, el central reapareció y fue decisivo con dos goles en la remontada épica de Corberán para seguir en Primera. Mestalla sumó todos estos antecedentes ante el Getafe y lo ha investido con la aureola de héroe. Todo es posible con Diakhaby.

Un Levante UD más valiente. En Primera no vale ya salir a empatar como en los años 80, cuando había equipos que metían el autobús, según la definición de José María Maguregi. El conjunto de Julián Calero buscó el puntito ante el Alavés, Barça y Elche y se ha ido de vacío. La plantilla es justísima, pero el fútbol moderno exige valentía para presionar arriba y ser capaz de intimidar. Por otro lado, considero inoportuna la aparición de la periodista y consejera del Levante UD Maribel Vilaplana en una entrevista en Dazn hablando del posible traspaso de Carlos Álvarez al Benfica cuando, 10 meses después de la tragedia de la DANA, todavía no ha dado explicaciones en persona (sí a través de terceros) sobre la comida ese día con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y que tanto retrasó la toma de decisiones. Ella no tiene ninguna responsabilidad en la catástrofe y condeno, por supuesto, los ataques sobre ella en las redes sociales, pero entiendo innecesario salir hablando de fútbol cuando falta información de aquel fatídico 29 de octubre y hay tanto dolor en las familias de las 227 víctimas mortales.

