Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al asesor de la exconsellera Pradas que grabó imágenes del Cecopi
Ferran Torres celebra un gol con el Barça. EFE

La deuda pendiente del Barcelona con el Valencia por el fichaje de Ferran Torres

El club valencianista todavía tiene pendiente de recibir una de las variables por el delantero, después de su regreso a LaLiga desde el Manchester City en 2022

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 11:26

Comenta

El actual '7' del Barça tiene el nombre de Ferran Torres. El jugador formado en las categorías inferiores del Valencia CF se ha consagrado a nivel internacional. Con apenas 20 años de edad, al término de la temporada 2019-20 salió de Mestalla. Algo más de 33 millones de euros más la reserva de unos derechos por variables tuvieron la culpa de su llegada al Manchester City de Pep Guardiola. Sin embargo, en el mercado invernal de 2022, el delantero volvió a España, casi duplicando su coste. Y es precisamente gracias a esas cantidades del club catalán de las que se benefició el Valencia, aunque todavía se le adeuda un porcentaje previamente pactado.

El Barcelona todavía mantiene distintos frentes abiertos por distintos pagos de traspasos, hasta 159 millones de euros. Su coyuntura económica obliga a recurrir a distintas maniobras para intentar demorar al máximo distintas operaciones. Y entre estos casos está el de Ferran Torres. Porque además del Manchester City con 13,2 millones de euros, el Valencia no ha percibido 455.000 euros de esas variables.

Noticias relacionadas

El Valencia no se fía de sí mismo

El Valencia no se fía de sí mismo

La psicosis del balón parado en el Valencia

La psicosis del balón parado en el Valencia

Así lo recogen las cuentas presupuestarias oficiales del Barcelona, que fueron publicadas ante la Asamblea de Socios para votar su aprobación del cierre del ejercicio anterior. «Nosotros no ocultamos nada. Lo explicamos todos. Las cuentas son fiables con la situación del club», explicó el presidente Joan Laporta durante la citada Asamblea.

Y es que el atacante de Foios, pese a estar a punto de cumplir cuatro años defendiendo los colores azulgranas, es una transacción que se ha permitido demorar presentando ciertas garantías para ser pagadas a plazos. Por tanto, el Valencia próximamente recibirá en sus arcas ese casi medio millón restante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  4. 4 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  5. 5

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La deuda pendiente del Barcelona con el Valencia por el fichaje de Ferran Torres

La deuda pendiente del Barcelona con el Valencia por el fichaje de Ferran Torres