La deuda pendiente del Barcelona con el Valencia por el fichaje de Ferran Torres El club valencianista todavía tiene pendiente de recibir una de las variables por el delantero, después de su regreso a LaLiga desde el Manchester City en 2022

Eric Martín Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 11:26

El actual '7' del Barça tiene el nombre de Ferran Torres. El jugador formado en las categorías inferiores del Valencia CF se ha consagrado a nivel internacional. Con apenas 20 años de edad, al término de la temporada 2019-20 salió de Mestalla. Algo más de 33 millones de euros más la reserva de unos derechos por variables tuvieron la culpa de su llegada al Manchester City de Pep Guardiola. Sin embargo, en el mercado invernal de 2022, el delantero volvió a España, casi duplicando su coste. Y es precisamente gracias a esas cantidades del club catalán de las que se benefició el Valencia, aunque todavía se le adeuda un porcentaje previamente pactado.

El Barcelona todavía mantiene distintos frentes abiertos por distintos pagos de traspasos, hasta 159 millones de euros. Su coyuntura económica obliga a recurrir a distintas maniobras para intentar demorar al máximo distintas operaciones. Y entre estos casos está el de Ferran Torres. Porque además del Manchester City con 13,2 millones de euros, el Valencia no ha percibido 455.000 euros de esas variables.

Así lo recogen las cuentas presupuestarias oficiales del Barcelona, que fueron publicadas ante la Asamblea de Socios para votar su aprobación del cierre del ejercicio anterior. «Nosotros no ocultamos nada. Lo explicamos todos. Las cuentas son fiables con la situación del club», explicó el presidente Joan Laporta durante la citada Asamblea.

Y es que el atacante de Foios, pese a estar a punto de cumplir cuatro años defendiendo los colores azulgranas, es una transacción que se ha permitido demorar presentando ciertas garantías para ser pagadas a plazos. Por tanto, el Valencia próximamente recibirá en sus arcas ese casi medio millón restante.