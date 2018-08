«Detrás de Albelda está Llorente» Salva Gomar durante el acto en el que hizo pública su intención de presidir la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. / i. marsilla Gomar hace oficial su intención de presidir la Federación de Fútbol de la Comunitat HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Sábado, 4 agosto 2018, 00:13

El exgerente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valencia, Salvador Gomar, ya es aspirante a la la presidencia del órgano. En un lugar lleno de magia futbolística como es el Bar Che Taberna Vasca, Gomar hizo públicas su intenciones y se mostró convencido de que será el próximo presidente del fútbol valenciano: «Tengo el mejor equipo».

Aunque su presencia en la carrera electoral era un secreto a voces, el exgerente es el segundo aspirante que da el paso después de que hace unas semanas lo anunciara a través de este periódico el exfutbolista David Albelda, que durante los últimos días ha denunciado públicamente maniobras desde dentro de la Federación a favor de Gomar.

«No entiendo por qué la otra candidatura me trata como si yo fuera un delincuente, parece que yo no tengo derecho a querer ser presidente de la Federación. Nadie ha trabajado para mí desde dentro. Creo que David (Albelda) no es así, yo le he ayudado durante muchos años en todo lo que me ha pedido. Yo creo que es cosa de Manuel Llorente, la agresividad verbal de Albelda me parece que es gratuita y me produce tristeza. Detrás de él hay un fantasma como Llorente, que ya intentó presentarse a la española en la candidatura de Larrea frente a la de Rubiales», apuntó.

Gomar puso encima de la mesa su experiencia vinculada al fútbol y al fútbol sala, así como la labor realizada durante los tres últimos años como gerente de la Federación. «Me he recorrido toda la Comunitat Valencia en estos años. Anoche -por el jueves- estuve en el Cotif y no vi por allí a Albelda, cuya experiencia es cero», señaló. Gomar, que es hijo de Salvador Gomar Asturiano, que fue gerente del Valencia Club de Fútbol durante 14 años, apuntó que tiene mucha ilusión en este proceso y aspira a salir como asambleísta el próximo 19 de septiembre para poder optar a la presidencia.

El aspirante reveló que durante su reunión con Albelda para valorar la posibilidad de cerrar una candidatura conjunta, «lo único que me ofreció es más sueldo y más dinero, y el mismo puesto. Dije que no. Yo le ofrecí ir conmigo pero no quiso. La reunión no duró más de un cuarto de hora».

«Voy a ser un presidente activo, un presidente que hace cosas y los tres años que he estado en la Federación me empujan a esto. Salva Gomar se va a rodear de la experiencia. Vicente Muñoz era una generación y yo soy otra generación», apuntó para desmarcarse de aquellos que califican que su candidatura es continuista. El aspirante aseguró que conoce todos los ámbitos del fútbol. «La formación y la pedagogía serán fundamentales en el fútbol base valenciano», apuntó.