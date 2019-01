Claudio 'Piojo' López: «Después de 20 años aún me recuerdan bastante mis goles al Barça» «Al escuchar el cántico de Mestalla sobre Kempes, Aimar y yo, se me pone la piel de gallina. Es un orgullo inmenso, una felicidad enorme», destaca el argentino ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 27 enero 2019, 00:58

-En Mestalla no olvidan sus carreras vertiginosas ni sus zarpazos al Barça. ¿Es consciente de lo que representa en la historia del Valencia?

-Recuerdo esos tiempos con mucha alegría, mucha emoción y un orgullo inmenso. Vivimos cosas fantásticas. Con el tiempo, he ido dimensionando un poco más todo lo que significó esa época. Pero uno siempre se lleva el cariño. El recuerdo de la gente siempre está presente cada vez que tengo la oportunidad de ver un partido del Valencia. El cariño de la gente es gigantesco y enorme.

-Reside en Dénver (Colorado). ¿Desde allí sigue al Valencia?

-Acomodando los tiempos sí se puede ver los partidos. Estamos bastante conectados. Uno, que sigue en el fútbol y está haciendo cosas, siempre está interesado en cómo le va a los equipos que realmente sintió y lleva en el corazón. Entonces sigo las noticias y los partidos, deseándole siempre lo mejor.

-Con motivo del encuentro de leyendas por el centenario, volverá a vestirse de corto en Mestalla.

-Si Dios quiere, sí. Será un inmenso placer y un orgullo poder disfrutar aunque sea unos minutos más con esa gente que nos ha brindado tanto amor. Uno ha tratado de devolvérselo de la mejor manera.

-Se le pasarán muchas imágenes por la cabeza. ¿Cuál fue su mejor momento como blanquinegro?

-Ver a la gente disfrutar al ganar la Copa del Rey. La cara de felicidad de la afición, lo que vivió en ese momento, la alegría que tenía... Con eso, uno llena muchísimas cosas. Son tantos los recuerdos y todos tan cariñosos...

-¿En Mestalla vivió los mejores años de su carrera deportiva?

-Viví muchísimas cosas porque era mi primer club en Europa y me brindó todo. Ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera.

-Se recuerda con gran devoción sus actuaciones y sus goles contra el Barcelona. Se convirtió en la bestia negra del conjunto catalán. ¿Lo tiene presente después de 20 años?

-(Ríe) Aún me lo recuerdan bastante. Fueron muy lindos esos momentos, esa racha que tuvimos como equipo y cómo lo vivió el club y la ciudad... Era todo fenomenal. No sólo fue una racha, sino que logramos cosas ganando esos partidos.

-Como valencianista, disputó 15 encuentros ante el Barcelona y marcó ni más ni menos que 12 goles. ¿Louis van Gaal le decía algo?

-No, nunca tuve la oportunidad de hablar con él ni con nadie de su cuerpo técnico. Pero se daban tan bien los partidos y era tan repetitivo... Nosotros estábamos muy bien ensamblados en el sistema que teníamos y eso resultaba siempre muy favorable cuando nos enfrentábamos a ellos por su modo de jugar.

-Su racha ante el Barça se abrió con una histórica remontada que acabó con un 3-4 en el Camp Nou.

-Ahí empezó todo. Ahí se nos empezó a hacer un poco más accesible.

-Su velocidad sorprendió a la Liga.

-Se daba bien con el sistema con el que jugábamos nosotros y por cómo se planteaban los partidos. Eso influyó mucho.

-¿Claudio Ranieri fue el entrenador que más rendimiento le sacó?

-No sólo a mí. Había conformado un equipo que trabajaba muy bien un sistema y todos nos complementábamos. Conocernos tan bien ayudaba muchísimo a la hora de ejecutar el sistema.

-La conquista de la Copa en 1999 marcó un antes y un después. El Valencia llevaba 19 años sin levantar un título. ¿Cómo lo vivió?

-El equipo era fantástico. Estaban Mendieta, Ilie... Había muchos jugadores importantísimos en el esquema que hacían que todo funcionara perfecto. Nosotros en muchas ocasiones poníamos la frutilla en el postre, pero había un trabajo anterior de equipo que hacía que todo funcionara a la perfección.

-Sin embargo, su primer año en el Valencia no fue fácil. ¿Por qué tardó en explotar en España?

-Mi primer año fue dificilísimo. Llegué y no encontraba mi sitio, no encontraba mi lugar. Me esforzaba al máximo y las cosas no se daban. Hasta estuve a punto de salir a préstamo en la segunda temporada, pero por esas cosas del fútbol me dejaron en Valencia, luchamos nuevamente y empezó a salir todo muy bien.

-¿El cambio en el banquillo, con la llegada de Ranieri en lugar de Valdano, resultó clave para usted?

-Sí. Diferentes estilos de fútbol. Había que ensamblar de la mejor manera el equipo y empezó a surgir todo muy bien.

-¿Con qué jugador del Valencia se entendía mejor?

-Teníamos la facilidad de adaptarnos al estilo de juego del que estuviera. Siempre anteponíamos el trabajo a la decisión personal y eso ayudaba muchísimo, porque hacía que el equipo funcionara tal como era. El entendimiento era el trabajo que ponía cada uno para el equipo. Eso es lo que más ayudó.

-¿Pero hubo algún compañero que le impresionara?

-A medida que pasó el tiempo, el equipo empezó a crecer todo junto. Hemos tenido todos muy buenas temporadas e íbamos creciendo uno al lado del otro. No crecía uno primero y otros después. El crecimiento futbolístico fue de todos por igual.

-Cuando llegó, se encontró con Luis Aragonés como entrenador. ¿Cómo fue su relación?

-Fue el primer entrenador que tuve cuando llegué a Valencia. La verdad es que muy bien más allá de que al principio no me tenía en sus planes. Pero me abrió las puertas, me recibió de la mejor manera y también me ayudó para poder progresar.

-¿Cuando aterrizó en Mestalla, se imaginaba que podía llegar a vivir una etapa tan dorada?

-No. Yo llegué con toda la ilusión de hacer las cosas bien, tratar de mejorar día a día y poder hacer algo bueno. Lo que pasó después fue maravilloso. Aunque uno pueda llegar a soñar con tener un momento, nada es tan bueno como la realidad.

-Estuvo cerca de marcharse del Valencia tras ganar la Copa del Rey. La Lazio se lanzó a por usted, pero aguantó un año más en el Valencia. ¿Qué ocurrió?

-Sí, pero en ese momento era muy fuerte el cariño y lo que me daban en Valencia -no de dinero, sino de amor- como para dejarlo así y cambiar.

-¿Pedro Cortés y Jaume Ortí fueron los que le convencieron?

-No. El cariño de la gente, de la ciudad, lo que representaba el equipo en ese momento para mí, la felicidad que estábamos viviendo... Era algo que no se podía interrumpir así y queríamos ir a por más. Al final eso priorizó muchísimo más que otra condición.

-Se quedó y saboreó la Champions League con el Valencia.

-Sí. Lamentablemente no pudimos disfrutar de la final ganándola, pero sí disfrutamos de noches increíbles con la afición ese año.

-¿Esa contundente derrota en la final ante el Madrid fue su momento más duro como valencianista?

-Sí, porque habíamos generado una ilusión tremenda y lo habíamos hecho muy bien durante todo el año como para llegar a la final y disputarla de la mejor manera, pero no se nos dio. Lamentablemente, para el sufrimiento de todos, tuvimos que quedarnos en la puerta.

-Parecía imposible, pero el equipo volvió a la final de la Champions en la temporada siguiente. ¿Cómo lo vivió desde fuera, ya como futbolista de la Lazio?

-Con mucha tristeza. Me alegró muchísimo que llegara a la final de nuevo. Parecía que era el momento del Valencia, que finalmente podía levantar la Champions. Lamentablemente no se le dio y eso pesa un poco, pero ya sabemos que el Valencia, con la grandeza que tiene, en algún momento va a llegar a lograrla.

-¿Con qué gol se quedaría?

-Tengo tantos y tan buenos recuerdos que no me quiero quedar con uno. Los he disfrutado todos. Me han dado tanta felicidad que prefiero elegirlos a todos.

-Sus dianas y su carácter engancharon a la grada. ¿Cómo se forjó ese vínculo?

-Simplemente la conexión de uno al tratar de demostrar en la cancha que todo lo que hacía era para que la gente pudiera tener un momento feliz, disfrutara de lo que estaba viendo y sobre todo viera a alguien que estaba defendiendo los colores del equipo de la mejor manera.

-Hay un cántico en Mestalla que hace referencia a usted, Kempes y Aimar. ¿Lo recuerda?

-Una de las últimas veces que estuve por allí lo escuché y se me pone la piel de gallina. Es un orgullo inmenso, una felicidad enorme.

-¿A qué se dedica actualmente?

-Estuve trabajando en los Colorado Rapids, donde fui director de fútbol. Ahora ya no. Estoy ligado al fútbol, pero de forma más solitaria. Siguiendo el fútbol, mirando y siempre tratando de entender cosas y seguir progresando. Hago algunas consultas con clubes de Estados Unidos que preguntan por jugadores.

-¿Se ha planteado regresar al Valencia o se lo han ofrecido en alguna ocasión?

-En ningún momento se me ofreció, pero sí lo he llegado a pensar. Poder ayudar de alguna manera a un club que me ha dado tanto y retribuir todo el cariño que he recibido sería fantástico. Pero bueno, el tiempo lo dirá.

-¿Estaría dispuesto a hacer las maletas y volver a Mestalla?

-Hombre, la verdad es que sí. Me ha dado tantas cosas y tanto amor que trabajar en algún proyecto que esté destinado a poder lograr cosas y ganar con un club y una ciudad que uno quiere tanto sería formidable.

-Ha comentado que el de su época era un Valencia ensamblado. ¿Echa en falta esa armonía en el equipo actualmente?

-No sé cómo lo están viviendo los jugadores. El año pasado era un conjunto bastante duro y llegó a las posiciones de Champions. No sé lo que estará pasando este año. Pero si no hay base y no hay equipo, es muy difícil que las individualidades salgan. Pueden aparecer uno o dos partidos, pero al final lo que va a hacer que las individualidades sobresalgan más es el trabajo en conjunto.