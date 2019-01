El despertar del Valencia se pone a prueba en Balaídos Ferran Torres y Cheryshev, que se disputan un sitio en la banda izquierda, ayer en Paterna. / irene marsilla El equipo debe ganar para acercarse a Europa y alejarse del descenso, ahora a cuatro puntosEl Celta, sin Iago Aspas, está con más urgencias que el conjunto de Marcelino, quien cuenta con Kang In Lee y recupera a Piccini TONI CALERO Sábado, 19 enero 2019, 00:30

valencia. El Valencia resopló de alivio en la segunda mitad contra el Sporting de Gijón. Por fin el equipo liberado de sus temores y la confianza necesaria para atacar sin descanso al rival hasta hallar la fórmula de los goles. Se reivindicó Santi Mina, con un doblete marca de la casa, pero también un equipo muy necesitado de alegrías y fluidez en el juego. Esa versión arrolladora del Valencia, con los jovencísimos Ferran Torres y Kang In Lee brillando en los costados, se produjo contra un Segunda repleto de suplentes, así que esta noche en el frío Balaídos tiene la obligación el conjunto blanquinegro de demostrar que la mejoría no es un flor de un día y ese punto de inflexión tan cacareado por Marcelino tiene una base sólida sobre la que sustentarse.

El campo del Celta no parece mal sitio para recortar diferencias con Europa. El conjunto vigués no tiene a Iago Aspas, su líder, y la llegada del portugués Miguel Cardoso al banquillo no ha surgido el efecto esperado. Si el Valencia está en problemas (23 puntos), la situación del Celta también se define como crítica. Sin Aspas le cuesta horrores ganar a los gallegos, muy frágiles en defensa -tercer peor equipo de la competición- pese a la dinamita que acumula arriba con Maxi Gómez, Brais Méndez o Boufal, entre otros.

«Llegamos como a cualquier otro partido, con la ilusión de ganar. Venimos de dos buenos partidos consecutivos y dos buenos segundos tiempos, algo que era muy importante para nosotros», arrancó Marcelino, que no se esforzó por esconder los puntos débiles del Celta: «Jugamos contra un equipo que tiene mucha efectividad en ataque pero también mucha dificultad en línea defensiva. Debemos atacar para que sus defensas actúen el mayor número de veces posible. Si somos capaces de generar las ocasiones que solemos hacer fuera de casa, tendremos muchas opciones. Afrontamos el partido con total seguridad de tener argumentos para ganarlo».

«Ferran tiene grandes condiciones pero debe dar pasos firmes», explica Marcelino

El Valencia viene de la pírrica victoria contra el Huesca en Mestalla y el tropiezo -inmerecido- frente al Valladolid. Un resultado que no empaña, según Marcelino, «el compromiso alto del equipo y el nivel de trabajo y confianza progresivo». Continúan de baja dos futbolistas de primer orden como Gonçalo Guedes y Geoffrey Kondogbia, pero recupera Marcelino a Cristiano Piccini, que ha superado unas molestias físicas y viajó ayer a Vigo con el resto de sus compañeros. En Valencia se quedó Michy Batshuayi, pendiente de que su futuro se resuelva pronto, y un Ruben Vezo ausente de la lista por decisión del entrenador.

Paciencia con los jóvenes

En los períodos de crisis emergen, casi siempre, talentos jóvenes, y en estas semanas de lesiones y calendario comprimido se ha asentado la figura de Kang In Lee, de nuevo en la convocatoria del primer equipo. Ayer, Marcelino aprovechó una pregunta sobre Ferran Torres para pedir calma con los chavales de la plantilla. «Ferran necesita, como Kang In, dar pasos cortos y seguros. Sería un atrevimiento descargar mucha responsabilidad sobre los jóvenes. Debemos ayudarles entre todos para que crezcan».

Personalizando en la figura de Ferran, que hizo una segunda mitad brillante ante el Sporting gol incluido, Marcelino dijo: «Hizo 45 minutos extraordinarios y para él va a suponer un aumento de la autoestima. Para el club y el cuerpo técnico es una satisfacción, todos disfrutamos cuando un futbolista juega así. Tenemos que ser conscientes de la situación y no querer generar una estrella por un partido porque seguro le perjudicaría más de lo que le ayudaría. Ferran tiene grandes condiciones y dando pasos firmes, le podemos ayudar a que se convierta en un futbolista importante en el Valencia, algo que no es fácil».

En principio, el extremo de Foios partirá hoy desde el banquillo porque Denis Cheryshev apunta al once en una banda izquierda que compartirá con Gayà. El resto del equipo está claro y la única duda es si Marcelino apostará por darle el carril derecho a Piccini o bien apuesta por Wass, que vuelve a la que fue su casa hasta el pasado verano. Con todo, el Valencia necesita sí o sí el triunfo porque arranca la jornada tan sólo cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

El Celta, por su parte, acumula cuatro jornadas sin ganar (un empate, tres derrotas) y Balaídos reclama desde hace tiempo mucho más de su equipo. Cardoso, que quiere para su equipo «la misma actitud de los pescadores de Vigo» padece las bajas de Aspas y Okay Yokuslu.